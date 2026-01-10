$42.990.27
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 16055 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 21844 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 22217 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 19478 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевело
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18935 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13705 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13136 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9436 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13117 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область
Ирак создаст спецкомиссию для противодействия вербовке своей молодежи на войну против Украины

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Ирак инициирует создание спецкомиссии для расследования вербовки своих граждан в российскую армию. Официальный Багдад выразил обеспокоенность и напомнил об ответственности за наемничество.

Ирак создаст спецкомиссию для противодействия вербовке своей молодежи на войну против Украины

Правительство Республики Ирак инициирует создание специальной комиссии для расследования и прекращения вербовки иракских граждан в ряды российской армии. Об этом сообщил проект "Хочу жить" по итогам встречи Временного поверенного в делах Ирака Тарека Казема с секретарем Координационного штаба Дмитрием Усовым, пишет УНН.

Детали

Официальный Багдад выразил глубокую обеспокоенность привлечением своей молодежи к вооруженному конфликту. Новая комиссия будет работать совместно с Верховным судебным советом Ирака. Дипломаты напомнили, что согласно иракскому уголовному кодексу за наемничество предусмотрена строгая ответственность - вплоть до пожизненного заключения.

Коордштаб впервые обнародовал количество пленных россиян в Украине31.12.25, 13:38 • 5240 просмотров

Иракская сторона подтвердила свою конституционную позицию нейтралитета и принцип невмешательства во внутренние дела других государств.

Призыв украинской стороны

МИД Украины и Координационный штаб в очередной раз призвали граждан иностранных государств избегать службы в российских оккупационных войсках. Иностранцам, которых уже отправили на фронт, рекомендуют обращаться к государственному проекту "Хочу жить" для добровольной сдачи в плен, что гарантирует сохранение жизни и соблюдение Женевских конвенций. 

ГУР: все больше россиян отказываются воевать – перехват подтверждает массовые случаи неповиновения05.11.25, 16:58 • 8952 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Багдад
Ирак
Украина