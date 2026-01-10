Ирак создаст спецкомиссию для противодействия вербовке своей молодежи на войну против Украины
Ирак инициирует создание спецкомиссии для расследования вербовки своих граждан в российскую армию. Официальный Багдад выразил обеспокоенность и напомнил об ответственности за наемничество.
Правительство Республики Ирак инициирует создание специальной комиссии для расследования и прекращения вербовки иракских граждан в ряды российской армии. Об этом сообщил проект "Хочу жить" по итогам встречи Временного поверенного в делах Ирака Тарека Казема с секретарем Координационного штаба Дмитрием Усовым, пишет УНН.
Детали
Официальный Багдад выразил глубокую обеспокоенность привлечением своей молодежи к вооруженному конфликту. Новая комиссия будет работать совместно с Верховным судебным советом Ирака. Дипломаты напомнили, что согласно иракскому уголовному кодексу за наемничество предусмотрена строгая ответственность - вплоть до пожизненного заключения.
Иракская сторона подтвердила свою конституционную позицию нейтралитета и принцип невмешательства во внутренние дела других государств.
Призыв украинской стороны
МИД Украины и Координационный штаб в очередной раз призвали граждан иностранных государств избегать службы в российских оккупационных войсках. Иностранцам, которых уже отправили на фронт, рекомендуют обращаться к государственному проекту "Хочу жить" для добровольной сдачи в плен, что гарантирует сохранение жизни и соблюдение Женевских конвенций.
