ГУР: все больше россиян отказываются воевать – перехват подтверждает массовые случаи неповиновения

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о росте случаев отказа российских военных выполнять боевые приказы. Очередной перехват переговоров оккупантов свидетельствует: даже на передовой все больше солдат отказываются выходить на позиции и контактировать с командованием. Об этом пишет УНН.

Украинские разведчики обнародовали аудиозапись разговора двух российских военных, которые пытаются выяснить причины срыва штурма на одном из направлений. Выяснилось, что примерно двадцать оккупантов самовольно прекратили участие в боевых действиях.

Там, бл.., двадцать человек сидит, похоже, "пятисотые" (то есть те, кто отказался воевать – ред.), их сразу накручивают из командования – чтобы шифровались

Его старший по должности собеседник реагирует агрессивно, обещая наказать подчиненных.

Ну, похоже, этим уродам тоже что-то приказали... Ладно, понял – сейчас объявлю их дезертирами.

В ГУР МО Украины отмечают, что такие случаи неповиновения становятся системными. Нехватка мотивации, высокие потери, отсутствие ротаций и полное недоверие к командирам приводят к тому, что российские солдаты массово избегают выполнения приказов.

Разведка напоминает, что каждый российский военнослужащий может сдаться в плен и сохранить жизнь, обратившись к украинской стороне через специальный Telegram-бот проекта "Хочу жить".

