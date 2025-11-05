ГУР: все больше россиян отказываются воевать – перехват подтверждает массовые случаи неповиновения
Киев • УНН
ГУР сообщает о росте отказов российских военных выполнять приказы. Перехват разговоров свидетельствует о массовых случаях неповиновения, даже на передовой.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о росте случаев отказа российских военных выполнять боевые приказы. Очередной перехват переговоров оккупантов свидетельствует: даже на передовой все больше солдат отказываются выходить на позиции и контактировать с командованием. Об этом пишет УНН.
Подробности
Украинские разведчики обнародовали аудиозапись разговора двух российских военных, которые пытаются выяснить причины срыва штурма на одном из направлений. Выяснилось, что примерно двадцать оккупантов самовольно прекратили участие в боевых действиях.
Там, бл.., двадцать человек сидит, похоже, "пятисотые" (то есть те, кто отказался воевать – ред.), их сразу накручивают из командования – чтобы шифровались
Его старший по должности собеседник реагирует агрессивно, обещая наказать подчиненных.
Ну, похоже, этим уродам тоже что-то приказали... Ладно, понял – сейчас объявлю их дезертирами.
В ГУР МО Украины отмечают, что такие случаи неповиновения становятся системными. Нехватка мотивации, высокие потери, отсутствие ротаций и полное недоверие к командирам приводят к тому, что российские солдаты массово избегают выполнения приказов.
Разведка напоминает, что каждый российский военнослужащий может сдаться в плен и сохранить жизнь, обратившись к украинской стороне через специальный Telegram-бот проекта "Хочу жить".
Каждый российский военнослужащий, отказавшийся от выполнения боевых задач, может выйти на связь с украинской стороной и сохранить жизнь
