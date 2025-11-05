ГУР: дедалі більше росіян відмовляються воювати – перехоплення підтверджує масові випадки непокори
Київ • УНН
ГУР повідомляє про зростання відмов російських військових виконувати накази. Перехоплення розмов свідчить про масові випадки непокори, навіть на передовій.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про зростання випадків відмови російських військових виконувати бойові накази. Чергове перехоплення переговорів окупантів свідчить: навіть на передовій дедалі більше солдатів відмовляються виходити на позиції та контактувати з командуванням. Про це пише УНН.
Деталі
Українські розвідники оприлюднили аудіозапис розмови двох російських військових, які намагаються з’ясувати причини зриву штурму на одному з напрямків. З’ясувалося, що приблизно двадцять окупантів самовільно припинили участь у бойових діях.
Там, бл.., двадцять людей сидить, схоже, "п’ятисоті" (тобто ті, хто відмовився воювати – ред.), їх одразу накручують із командування – щоб шифрувалися
Його старший за посадою співрозмовник реагує агресивно, обіцяючи покарати підлеглих.
Ну, схоже, цим виродкам теж щось наказали... Гаразд, зрозумів – зараз оголошу їх дезертирами.
У ГУР МО України наголошують, що такі випадки непокори стають системними. Брак мотивації, високі втрати, відсутність ротацій і повна недовіра до командирів призводять до того, що російські солдати масово уникають виконання наказів.
Розвідка нагадує, що кожен російський військовослужбовець може здатися в полон і зберегти життя, звернувшись до української сторони через спеціальний Telegram-бот проєкту "Хочу жить".
Кожен російський військовослужбовець, який відмовився від виконання бойових завдань, може вийти на зв’язок з українською стороною та зберегти життя
