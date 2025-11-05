ukenru
ГУР: дедалі більше росіян відмовляються воювати – перехоплення підтверджує масові випадки непокори

Київ • УНН

 • 1452 перегляди

ГУР повідомляє про зростання відмов російських військових виконувати накази. Перехоплення розмов свідчить про масові випадки непокори, навіть на передовій.

ГУР: дедалі більше росіян відмовляються воювати – перехоплення підтверджує масові випадки непокори

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про зростання випадків відмови російських військових виконувати бойові накази. Чергове перехоплення переговорів окупантів свідчить: навіть на передовій дедалі більше солдатів відмовляються виходити на позиції та контактувати з командуванням. Про це пише УНН.

Деталі

Українські розвідники оприлюднили аудіозапис розмови двох російських військових, які намагаються з’ясувати причини зриву штурму на одному з напрямків. З’ясувалося, що приблизно двадцять окупантів самовільно припинили участь у бойових діях.

Там, бл.., двадцять людей сидить, схоже, "п’ятисоті" (тобто ті, хто відмовився воювати – ред.), їх одразу накручують із командування – щоб шифрувалися 

– скаржиться один із загарбників.

Його старший за посадою співрозмовник реагує агресивно, обіцяючи покарати підлеглих.

Ну, схоже, цим виродкам теж щось наказали... Гаразд, зрозумів – зараз оголошу їх дезертирами.

– відповідає він.

У ГУР МО України наголошують, що такі випадки непокори стають системними. Брак мотивації, високі втрати, відсутність ротацій і повна недовіра до командирів призводять до того, що російські солдати масово уникають виконання наказів.

Розвідка нагадує, що кожен російський військовослужбовець може здатися в полон і зберегти життя, звернувшись до української сторони через спеціальний Telegram-бот проєкту "Хочу жить".

Кожен російський військовослужбовець, який відмовився від виконання бойових завдань, може вийти на зв’язок з українською стороною та зберегти життя 

– нагадали в ГУР МО України.

"Там у нас весь взвод лежить": ГУР оприлюднило моторошне перехоплення розмов російських військових02.11.25, 21:06 • 7906 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні