"Там у нас весь взвод лежить": ГУР оприлюднило моторошне перехоплення розмов російських військових

$42.080.01
48.980.00
ukenru
19:16 • 1434 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
14:42 • 11660 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
13:45 • 19159 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 29706 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 38523 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 51435 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 75787 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 82714 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 108278 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 97791 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
ЗСУ створюють командування безпілотних систем ППО та розробляють концепцію знищення дронів вертольотами2 листопада, 10:43 • 10801 перегляди
Солдати КНДР, взяті в полон в Україні, просять передати їх Південній Кореї2 листопада, 11:17 • 10298 перегляди
США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters14:34 • 3876 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 6278 перегляди
У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафтиPhoto15:58 • 3556 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 29701 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 38519 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 108274 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 97787 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 103763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Антоніу Гутерреш
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Дніпропетровська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 6322 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 32803 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 82712 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 103763 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 58323 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Фільм
Fox News
Золото

"Там у нас весь взвод лежить": ГУР оприлюднило моторошне перехоплення розмов російських військових

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Українські розвідники перехопили розмову окупантів, у якій командир підрозділу військ рф наказує просуватися своєму підлеглому, орієнтуючись на тіла загиблих росіян.

"Там у нас весь взвод лежить": ГУР оприлюднило моторошне перехоплення розмов російських військових

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало нове радіоперехоплення, яке демонструє цинізм та безпорадність російських окупантів на полі бою – вони змушені орієнтуватися на тілах власних загиблих. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Деталі

Українські розвідники оприлюднили запис, де один із російських військових намагається знайти шлях до позицій, але плутається через відсутність тіл штурмової групи, яка раніше була знищена. У розмові він нервово пояснює, що не може зрозуміти, рухатися далі чи повертатися, адже "тіла пропали".

Його командир холоднокровно наказує продовжити просування, аби віднайти тіла вбитих раніше окупантів.

Ну там же у нас взвод весь лежить… Треба дійти до першої, подивитися що як. Якщо немає – тоді вже повертатися 

– звучить у перехопленні.

У ГУР наголосили: такі розмови є черговим підтвердженням того, що для російського командування життя своїх солдатів не має жодної цінності. Вони кидають особовий склад у постійні штурми без шансів на виживання – лише для того, щоб ті згодом ставали "маяками" для наступних хвиль м’яса.

Українська розвідка нагадує: кожен окупант, який не хоче перетворитися на безіменну позначку на полі бою, все ще може обрати шлях збереження життя та здатися в полон.

Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР24.10.25, 12:56 • 48577 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна