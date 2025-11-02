"Там у нас весь взвод лежить": ГУР оприлюднило моторошне перехоплення розмов російських військових

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало нове радіоперехоплення, яке демонструє цинізм та безпорадність російських окупантів на полі бою – вони змушені орієнтуватися на тілах власних загиблих. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Деталі

Українські розвідники оприлюднили запис, де один із російських військових намагається знайти шлях до позицій, але плутається через відсутність тіл штурмової групи, яка раніше була знищена. У розмові він нервово пояснює, що не може зрозуміти, рухатися далі чи повертатися, адже "тіла пропали".

Його командир холоднокровно наказує продовжити просування, аби віднайти тіла вбитих раніше окупантів.

Ну там же у нас взвод весь лежить… Треба дійти до першої, подивитися що як. Якщо немає – тоді вже повертатися – звучить у перехопленні.

У ГУР наголосили: такі розмови є черговим підтвердженням того, що для російського командування життя своїх солдатів не має жодної цінності. Вони кидають особовий склад у постійні штурми без шансів на виживання – лише для того, щоб ті згодом ставали "маяками" для наступних хвиль м’яса.

Українська розвідка нагадує: кожен окупант, який не хоче перетворитися на безіменну позначку на полі бою, все ще може обрати шлях збереження життя та здатися в полон.

