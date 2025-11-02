$42.080.01
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
13:45 • 18395 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 28444 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 37520 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 51219 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 75683 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 82469 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 107853 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 97352 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 45719 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
"Там у нас весь взвод лежит": ГУР обнародовало жуткий перехват разговоров российских военных

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Украинские разведчики перехватили разговор оккупантов, в котором командир подразделения войск РФ приказывает продвигаться своему подчиненному, ориентируясь на тела погибших россиян.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало новый радиоперехват, который демонстрирует цинизм и беспомощность российских оккупантов на поле боя – они вынуждены ориентироваться на телах собственных погибших. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Детали

Украинские разведчики обнародовали запись, где один из российских военных пытается найти путь к позициям, но путается из-за отсутствия тел штурмовой группы, которая ранее была уничтожена. В разговоре он нервно объясняет, что не может понять, двигаться дальше или возвращаться, ведь "тела пропали".

Его командир хладнокровно приказывает продолжить продвижение, чтобы найти тела убитых ранее оккупантов.

Ну там же у нас взвод весь лежит… Надо дойти до первой, посмотреть что как. Если нет – тогда уже возвращаться 

– звучит в перехвате.

В ГУР подчеркнули: такие разговоры являются очередным подтверждением того, что для российского командования жизнь своих солдат не имеет никакой ценности. Они бросают личный состав в постоянные штурмы без шансов на выживание – только для того, чтобы те впоследствии становились "маяками" для следующих волн мяса.

Украинская разведка напоминает: каждый оккупант, который не хочет превратиться в безымянную отметку на поле боя, все еще может выбрать путь сохранения жизни и сдаться в плен.

ч. Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУР

Степан Гафтко

