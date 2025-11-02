"Там у нас весь взвод лежит": ГУР обнародовало жуткий перехват разговоров российских военных

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало новый радиоперехват, который демонстрирует цинизм и беспомощность российских оккупантов на поле боя – они вынуждены ориентироваться на телах собственных погибших. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Детали

Украинские разведчики обнародовали запись, где один из российских военных пытается найти путь к позициям, но путается из-за отсутствия тел штурмовой группы, которая ранее была уничтожена. В разговоре он нервно объясняет, что не может понять, двигаться дальше или возвращаться, ведь "тела пропали".

Его командир хладнокровно приказывает продолжить продвижение, чтобы найти тела убитых ранее оккупантов.

Ну там же у нас взвод весь лежит… Надо дойти до первой, посмотреть что как. Если нет – тогда уже возвращаться

– звучит в перехвате.

В ГУР подчеркнули: такие разговоры являются очередным подтверждением того, что для российского командования жизнь своих солдат не имеет никакой ценности. Они бросают личный состав в постоянные штурмы без шансов на выживание – только для того, чтобы те впоследствии становились "маяками" для следующих волн мяса.

Украинская разведка напоминает: каждый оккупант, который не хочет превратиться в безымянную отметку на поле боя, все еще может выбрать путь сохранения жизни и сдаться в плен.

