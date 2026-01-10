Ірак створить спецкомісію для протидії вербуванню своєї молоді на війну проти України

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 6736 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 16057 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 21845 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 22219 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 19480 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 18936 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13706 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13137 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9440 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13119 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
79%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція може вийти з НАТО через політику Трампа: віцепрезидентка парламенту подала пропозицію9 січня, 15:38 • 4438 перегляди
Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ 9 січня, 15:51 • 10395 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 15173 перегляди
1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення 9 січня, 17:19 • 7506 перегляди
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві20:58 • 6136 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 15196 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 61178 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 89172 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 62708 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 84909 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Андрій Сибіга
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 59547 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 62199 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 83595 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 101965 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 142523 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Ірак створить спецкомісію для протидії вербуванню своєї молоді на війну проти України

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Ірак ініціює створення спецкомісії для розслідування вербування своїх громадян до російської армії. Офіційний Багдад висловив стурбованість та нагадав про відповідальність за найманство.

Ірак створить спецкомісію для протидії вербуванню своєї молоді на війну проти України

Уряд Республіки Ірак ініціює створення спеціальної комісії для розслідування та припинення вербування іракських громадян до лав російської армії. Про це повідомив проєкт "Хочу жить" за підсумками зустрічі Тимчасового повіреного у справах Іраку Тарека Казема із секретарем Координаційного штабу Дмитром Усовим, пише УНН.

Деталі

Офіційний Багдад висловив глибоку стурбованість залученням своєї молоді до збройного конфлікту. Нова комісія працюватиме спільно з Верховною судовою радою Іраку. Дипломати нагадали, що згідно з іракським кримінальним кодексом за найманство передбачена сувора відповідальність - аж до довічного ув’язнення.

Коордштаб вперше оприлюднив кількість полонених росіян в Україні 31.12.25, 13:38 • 5240 переглядiв

Іракська сторона підтвердила свою конституційну позицію нейтралітету та принцип невтручання у внутрішні справи інших держав.

Заклик української сторони

МЗС України та Координаційний штаб вкотре закликали громадян іноземних держав уникати служби в російських окупаційних військах. Іноземцям, яких вже відправили на фронт, рекомендують звертатися до державного проєкту "Хочу жить" для добровільної здачі в полон, що гарантує збереження життя та дотримання Женевських конвенцій. 

ГУР: дедалі більше росіян відмовляються воювати – перехоплення підтверджує масові випадки непокори05.11.25, 16:58 • 8952 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Багдад
Ірак
Україна