Ірак створить спецкомісію для протидії вербуванню своєї молоді на війну проти України
Київ • УНН
Ірак ініціює створення спецкомісії для розслідування вербування своїх громадян до російської армії. Офіційний Багдад висловив стурбованість та нагадав про відповідальність за найманство.
Уряд Республіки Ірак ініціює створення спеціальної комісії для розслідування та припинення вербування іракських громадян до лав російської армії. Про це повідомив проєкт "Хочу жить" за підсумками зустрічі Тимчасового повіреного у справах Іраку Тарека Казема із секретарем Координаційного штабу Дмитром Усовим, пише УНН.
Деталі
Офіційний Багдад висловив глибоку стурбованість залученням своєї молоді до збройного конфлікту. Нова комісія працюватиме спільно з Верховною судовою радою Іраку. Дипломати нагадали, що згідно з іракським кримінальним кодексом за найманство передбачена сувора відповідальність - аж до довічного ув’язнення.
Коордштаб вперше оприлюднив кількість полонених росіян в Україні 31.12.25, 13:38 • 5240 переглядiв
Іракська сторона підтвердила свою конституційну позицію нейтралітету та принцип невтручання у внутрішні справи інших держав.
Заклик української сторони
МЗС України та Координаційний штаб вкотре закликали громадян іноземних держав уникати служби в російських окупаційних військах. Іноземцям, яких вже відправили на фронт, рекомендують звертатися до державного проєкту "Хочу жить" для добровільної здачі в полон, що гарантує збереження життя та дотримання Женевських конвенцій.
ГУР: дедалі більше росіян відмовляються воювати – перехоплення підтверджує масові випадки непокори05.11.25, 16:58 • 8952 перегляди