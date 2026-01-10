Ірак створить спецкомісію для протидії вербуванню своєї молоді на війну проти України

Уряд Республіки Ірак ініціює створення спеціальної комісії для розслідування та припинення вербування іракських громадян до лав російської армії. Про це повідомив проєкт "Хочу жить" за підсумками зустрічі Тимчасового повіреного у справах Іраку Тарека Казема із секретарем Координаційного штабу Дмитром Усовим, пише УНН.

Деталі

Офіційний Багдад висловив глибоку стурбованість залученням своєї молоді до збройного конфлікту. Нова комісія працюватиме спільно з Верховною судовою радою Іраку. Дипломати нагадали, що згідно з іракським кримінальним кодексом за найманство передбачена сувора відповідальність - аж до довічного ув’язнення.

Іракська сторона підтвердила свою конституційну позицію нейтралітету та принцип невтручання у внутрішні справи інших держав.

Заклик української сторони

МЗС України та Координаційний штаб вкотре закликали громадян іноземних держав уникати служби в російських окупаційних військах. Іноземцям, яких вже відправили на фронт, рекомендують звертатися до державного проєкту "Хочу жить" для добровільної здачі в полон, що гарантує збереження життя та дотримання Женевських конвенцій.

