Нефть в обмен на воду: Ирак заключил историческое соглашение с Турцией для спасения от рекордной засухи
Ирак заключил многомиллиардное соглашение с Турцией, обменивая сырую нефть на строительство дамб и систем рекультивации земель. Это должно обеспечить стране воду из-за критического обмеления рек Тигр и Евфрат.
Ирак, переживающий худший дефицит воды за последнее столетие, вынужден использовать свой главный ресурс – нефть – для обеспечения выживания нации. Из-за критического обмеления Тигра и Евфрата Багдад подписал многомиллиардное рамочное соглашение с Анкарой, которое фактически превращает экспорт сырой нефти в инструмент водной безопасности. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Согласно договоренности, турецкие компании построят в Ираке новые плотины и системы рекультивации земель для повышения эффективности использования воды. Финансирование будет осуществляться через специальный фонд, куда будут поступать средства от ежедневной продажи согласованного количества иракской нефти.
Впервые существует четкий и обязательный механизм обеспечения устойчивого водоснабжения в Тигре и Евфрате. Механизм обязывает обе стороны поддерживать непрерывный водный поток на основе фактических потребностей Ирака в сельском хозяйстве, промышленности и потреблении человеком
Дипломатический прорыв или угроза суверенитету?
Несмотря на оптимизм правительства, соглашение вызвало волну критики среди экспертов. Оппоненты отмечают, что такой подход делает Ирак чрезмерно зависимым от Турции, которая контролирует истоки рек.
Мы в Турции стремимся поддерживать безопасность, развитие и защищенность Ирака, и наша безоговорочная поддержка этого
В то же время иракский политик Шурук Алабаячи выразила обеспокоенность этической стороной вопроса, подчеркнув, что вода является правом человека и не должна быть товаром, привязанным к доходам от нефти. По ее мнению, соглашение с Турцией "отклоняется от международно признанных принципов водной дипломатии".
Региональное влияние
Для Турции это соглашение имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Помимо укрепления регионального влияния, Анкара получает стабильный доступ к нефти, которая по характеристикам близка к российской.
Иракская нефть, которая по качеству сопоставима с российской, стала естественным заменителем, что особенно актуально в контексте призывов Вашингтона уменьшить энергетическую зависимость от РФ.
