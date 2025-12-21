$42.340.00
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
21 декабря, 12:47
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
На россии снова "просел грунт": на этот раз вместе с магистральным газопроводом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2025

Нефть в обмен на воду: Ирак заключил историческое соглашение с Турцией для спасения от рекордной засухи

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Ирак заключил многомиллиардное соглашение с Турцией, обменивая сырую нефть на строительство дамб и систем рекультивации земель. Это должно обеспечить стране воду из-за критического обмеления рек Тигр и Евфрат.

Нефть в обмен на воду: Ирак заключил историческое соглашение с Турцией для спасения от рекордной засухи

Ирак, переживающий худший дефицит воды за последнее столетие, вынужден использовать свой главный ресурс – нефть – для обеспечения выживания нации. Из-за критического обмеления Тигра и Евфрата Багдад подписал многомиллиардное рамочное соглашение с Анкарой, которое фактически превращает экспорт сырой нефти в инструмент водной безопасности. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Согласно договоренности, турецкие компании построят в Ираке новые плотины и системы рекультивации земель для повышения эффективности использования воды. Финансирование будет осуществляться через специальный фонд, куда будут поступать средства от ежедневной продажи согласованного количества иракской нефти.

Впервые существует четкий и обязательный механизм обеспечения устойчивого водоснабжения в Тигре и Евфрате. Механизм обязывает обе стороны поддерживать непрерывный водный поток на основе фактических потребностей Ирака в сельском хозяйстве, промышленности и потреблении человеком 

– заявил советник премьер-министра Ирака Торхан аль-Муфти. 

Дипломатический прорыв или угроза суверенитету?

Несмотря на оптимизм правительства, соглашение вызвало волну критики среди экспертов. Оппоненты отмечают, что такой подход делает Ирак чрезмерно зависимым от Турции, которая контролирует истоки рек.

В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчества15.12.25, 07:02 • 34340 просмотров

Мы в Турции стремимся поддерживать безопасность, развитие и защищенность Ирака, и наша безоговорочная поддержка этого 

– подчеркнул министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В то же время иракский политик Шурук Алабаячи выразила обеспокоенность этической стороной вопроса, подчеркнув, что вода является правом человека и не должна быть товаром, привязанным к доходам от нефти. По ее мнению, соглашение с Турцией "отклоняется от международно признанных принципов водной дипломатии".

Региональное влияние

Для Турции это соглашение имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Помимо укрепления регионального влияния, Анкара получает стабильный доступ к нефти, которая по характеристикам близка к российской. 

Иракская нефть, которая по качеству сопоставима с российской, стала естественным заменителем, что особенно актуально в контексте призывов Вашингтона уменьшить энергетическую зависимость от РФ.

Ирак и Турция запустили новый этап сотрудничества в водной сфере: проекты будут финансироваться доходами от иракской нефти02.11.25, 21:46 • 7157 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Багдад
Вашингтон
Хакан Фидан
Анкара
Турция