Нефть в обмен на воду: Ирак заключил историческое соглашение с Турцией для спасения от рекордной засухи

Ирак, переживающий худший дефицит воды за последнее столетие, вынужден использовать свой главный ресурс – нефть – для обеспечения выживания нации. Из-за критического обмеления Тигра и Евфрата Багдад подписал многомиллиардное рамочное соглашение с Анкарой, которое фактически превращает экспорт сырой нефти в инструмент водной безопасности. Об этом сообщает CNN, пишет УНН. Детали Согласно договоренности, турецкие компании построят в Ираке новые плотины и системы рекультивации земель для повышения эффективности использования воды. Финансирование будет осуществляться через специальный фонд, куда будут поступать средства от ежедневной продажи согласованного количества иракской нефти. Впервые существует четкий и обязательный механизм обеспечения устойчивого водоснабжения в Тигре и Евфрате. Механизм обязывает обе стороны поддерживать непрерывный водный поток на основе фактических потребностей Ирака в сельском хозяйстве, промышленности и потреблении человеком – заявил советник премьер-министра Ирака Торхан аль-Муфти. Дипломатический прорыв или угроза суверенитету? Несмотря на оптимизм правительства, соглашение вызвало волну критики среди экспертов. Оппоненты отмечают, что такой подход делает Ирак чрезмерно зависимым от Турции, которая контролирует истоки рек. В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчества Мы в Турции стремимся поддерживать безопасность, развитие и защищенность Ирака, и наша безоговорочная поддержка этого – подчеркнул министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В то же время иракский политик Шурук Алабаячи выразила обеспокоенность этической стороной вопроса, подчеркнув, что вода является правом человека и не должна быть товаром, привязанным к доходам от нефти. По ее мнению, соглашение с Турцией "отклоняется от международно признанных принципов водной дипломатии". Региональное влияние Для Турции это соглашение имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Помимо укрепления регионального влияния, Анкара получает стабильный доступ к нефти, которая по характеристикам близка к российской. Иракская нефть, которая по качеству сопоставима с российской, стала естественным заменителем, что особенно актуально в контексте призывов Вашингтона уменьшить энергетическую зависимость от РФ. Ирак и Турция запустили новый этап сотрудничества в водной сфере: проекты будут финансироваться доходами от иракской нефти