19:16 • 4560 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 14187 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 20957 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 32717 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 40810 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 51881 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 75996 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 83303 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 109064 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 98648 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
Ирак и Турция запустили новый этап сотрудничества в водной сфере: проекты будут финансироваться доходами от иракской нефти

Киев • УНН

 1042 просмотра

Анкара и Багдад подписали соглашение о водной инфраструктуре, где турецкие компании будут реализовывать проекты, финансируемые иракской нефтью. Соглашение предусматривает строительство трех плотин и программ рекультивации земель.

Ирак и Турция запустили новый этап сотрудничества в водной сфере: проекты будут финансироваться доходами от иракской нефти

Багдад и Анкара подписали соглашение, открывающее путь к масштабным проектам водной инфраструктуры в Ираке. По договоренности, их будут реализовывать турецкие компании, а финансирование будет осуществляться за счет доходов от продажи иракской нефти Турции. Об этом сообщили официальные источники обеих сторон, информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

Документ определяет механизм имплементации рамочного соглашения по управлению водными ресурсами, заключенного еще в апреле 2024 года во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Багдад. Тогда страны объявили о начале новой фазы улучшения отношений после длительного периода политических противоречий.

Согласно договоренностям, Ирак создаст специальный правительственный комитет по отбору проектов и пригласит турецкий бизнес к их освоению. Оплата работ будет осуществляться по специальной схеме – из нефтяных поставок в Турцию.

Экспорт российских нефтепродуктов обвалился до самого низкого уровня с 2022 года – санкции и удары дронов бьют по энергетике РФ – Bloomberg30.10.25, 23:20 • 3454 просмотра

Первый пакет проектов будет включать: три новые плотины для улучшения сбора и сохранения воды, а также три программы рекультивации земель, которые должны вернуть плодородие пострадавшим территориям.

Водный дефицит остается острой проблемой для Ирака: примерно 70% водных ресурсов страны поступает из-за рубежа из рек Тигр и Евфрат, берущих начало в Турции. Строительство турецких плотин ранее обостряло напряжение между государствами, однако нынешнее соглашение свидетельствует о постепенном переходе к сотрудничеству вместо конфликта.

Турция покупает больше нероссийской нефти после последних западных санкций02.11.25, 18:09 • 3064 просмотра

Степан Гафтко

