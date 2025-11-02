Ирак и Турция запустили новый этап сотрудничества в водной сфере: проекты будут финансироваться доходами от иракской нефти

Багдад и Анкара подписали соглашение, открывающее путь к масштабным проектам водной инфраструктуры в Ираке. По договоренности, их будут реализовывать турецкие компании, а финансирование будет осуществляться за счет доходов от продажи иракской нефти Турции. Об этом сообщили официальные источники обеих сторон, информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

Документ определяет механизм имплементации рамочного соглашения по управлению водными ресурсами, заключенного еще в апреле 2024 года во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Багдад. Тогда страны объявили о начале новой фазы улучшения отношений после длительного периода политических противоречий.

Согласно договоренностям, Ирак создаст специальный правительственный комитет по отбору проектов и пригласит турецкий бизнес к их освоению. Оплата работ будет осуществляться по специальной схеме – из нефтяных поставок в Турцию.

Первый пакет проектов будет включать: три новые плотины для улучшения сбора и сохранения воды, а также три программы рекультивации земель, которые должны вернуть плодородие пострадавшим территориям.

Водный дефицит остается острой проблемой для Ирака: примерно 70% водных ресурсов страны поступает из-за рубежа из рек Тигр и Евфрат, берущих начало в Турции. Строительство турецких плотин ранее обостряло напряжение между государствами, однако нынешнее соглашение свидетельствует о постепенном переходе к сотрудничеству вместо конфликта.

