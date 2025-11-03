Ирак разоружит группировки боевиков после вывода войск США к сентябрю 2026 года
Киев • УНН
Мохаммед Шиа ас-Судани заявил, что разоружение вооруженных группировок возможно только после полного вывода американских войск. План вывода многонациональных сил действует до сентября 2026 года.
Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани заявил, что разоружение вооруженных группировок в стране станет возможным только после полного вывода американских войск. Он подчеркнул, что безопасность в Ираке стабилизировалась, поэтому присутствие коалиции уже не имеет оправдания. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
В интервью агентству Reuters глава правительства Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани заявил, что его страна готова передать все оружие под контроль государства, но этот процесс невозможен, пока в Ираке остается коалиция во главе с США.
ИГИЛ нет. Безопасность и стабильность? Слава Богу, что они есть... так дайте мне оправдание для присутствия 86 государств (в коалиции – ред.)
По его словам, план вывода многонациональных сил, находящихся в стране с 2014 года, остается в силе до сентября 2026 года. После этого Багдад сможет реализовать программу полного разоружения негосударственных формирований.
Тогда точно будет четкая программа по прекращению любого оружия вне государственных учреждений. Это требование всех
Он добавил, что часть боевиков может "войти в официальные силы безопасности или пойти в политику, сложив оружие".
Премьер также подчеркнул, что Ирак не позволит никому втянуть страну во внешние конфликты.
Ирак четко заявляет: государственные институты решают вопросы войны и мира. Ни одна сторона не может втянуть Ирак в войну
Ирак сейчас балансирует между влиянием США и Ирана, который имеет мощные политические и военизированные позиции в стране. Усилия по разоружению поддерживаемых Ираном группировок продолжаются на фоне требований Вашингтона ограничить деятельность Сил народной мобилизации.
