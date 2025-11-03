Ирак разоружит группировки боевиков после вывода войск США к сентябрю 2026 года

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани заявил, что разоружение вооруженных группировок в стране станет возможным только после полного вывода американских войск. Он подчеркнул, что безопасность в Ираке стабилизировалась, поэтому присутствие коалиции уже не имеет оправдания. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В интервью агентству Reuters глава правительства Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани заявил, что его страна готова передать все оружие под контроль государства, но этот процесс невозможен, пока в Ираке остается коалиция во главе с США.

ИГИЛ нет. Безопасность и стабильность? Слава Богу, что они есть... так дайте мне оправдание для присутствия 86 государств (в коалиции – ред.) – сказал премьер.

По его словам, план вывода многонациональных сил, находящихся в стране с 2014 года, остается в силе до сентября 2026 года. После этого Багдад сможет реализовать программу полного разоружения негосударственных формирований.

Тогда точно будет четкая программа по прекращению любого оружия вне государственных учреждений. Это требование всех – отметил Судани.

Он добавил, что часть боевиков может "войти в официальные силы безопасности или пойти в политику, сложив оружие".

Премьер также подчеркнул, что Ирак не позволит никому втянуть страну во внешние конфликты.

Ирак четко заявляет: государственные институты решают вопросы войны и мира. Ни одна сторона не может втянуть Ирак в войну – добавил он.

Ирак сейчас балансирует между влиянием США и Ирана, который имеет мощные политические и военизированные позиции в стране. Усилия по разоружению поддерживаемых Ираном группировок продолжаются на фоне требований Вашингтона ограничить деятельность Сил народной мобилизации.

