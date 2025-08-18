$41.450.00
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет
17 августа, 18:51 • 23939 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 44590 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 84403 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 136574 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 88160 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 85536 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67557 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55206 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248579 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Ирак начал раскопки крупнейшего массового захоронения жертв ИГИЛ под Мосулом

Киев • УНН

 • 78 просмотра

В Ираке начаты раскопки массового захоронения в Аль-Хасфе, где могут находиться останки более 4 тысяч жертв ИГИЛ. Это место стало символом террора, поскольку боевики сбрасывали тела в воронку глубиной более 150 метров.

Ирак начал раскопки крупнейшего массового захоронения жертв ИГИЛ под Мосулом

В Ираке начались работы по эксгумации массового захоронения в Аль-Хасфе, где могут находиться останки более 4 тысяч жертв террористов "Исламского государства". Власти предупреждают: реальное количество погибших может оказаться значительно большим.

Об этом информирует Aljazeera, пишет УНН.

Детали

В южной части Мосула, недалеко от места под названием Аль-Хасфа, иракские чиновники начали работы по сбору останков и доказательств в массовом захоронении, которое связывают с военными преступлениями ИГИЛ.

По оценкам свидетелей и семей пропавших без вести, там могут находиться тела по меньшей мере 4000 человек, казненных боевиками во время оккупации региона с 2014 по 2017 год.

По словам Ахмада Кусая аль-Асади, руководителя отдела раскопок Фонда иракских мучеников, первый этап работ предусматривает сбор поверхностных останков и доказательств, параллельно подготавливая почву для полной эксгумации. Этот процесс будет сложным и потребует международной поддержки: захоронение содержит опасные элементы — серную воду, неразорвавшиеся боеприпасы и риски разрушения останков.

В будущем власти планируют создать единую базу данных жертв и собрать ДНК-образцы от семей, чтобы установить личности погибших.

Аль-Хасфа уже называют одним из самых ужасных символов террора ИГИЛ в Ираке. Именно здесь боевики, по свидетельствам очевидцев, устраивали массовые казни и сбрасывали тела в глубокую воронку - более 150 метров глубиной и 110 метров шириной.

Американские военные ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Сирии26.07.25, 06:12 • 4355 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ирак
