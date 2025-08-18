Ирак начал раскопки крупнейшего массового захоронения жертв ИГИЛ под Мосулом
В Ираке начаты раскопки массового захоронения в Аль-Хасфе, где могут находиться останки более 4 тысяч жертв ИГИЛ. Это место стало символом террора, поскольку боевики сбрасывали тела в воронку глубиной более 150 метров.
В Ираке начались работы по эксгумации массового захоронения в Аль-Хасфе, где могут находиться останки более 4 тысяч жертв террористов "Исламского государства". Власти предупреждают: реальное количество погибших может оказаться значительно большим.
В южной части Мосула, недалеко от места под названием Аль-Хасфа, иракские чиновники начали работы по сбору останков и доказательств в массовом захоронении, которое связывают с военными преступлениями ИГИЛ.
По оценкам свидетелей и семей пропавших без вести, там могут находиться тела по меньшей мере 4000 человек, казненных боевиками во время оккупации региона с 2014 по 2017 год.
По словам Ахмада Кусая аль-Асади, руководителя отдела раскопок Фонда иракских мучеников, первый этап работ предусматривает сбор поверхностных останков и доказательств, параллельно подготавливая почву для полной эксгумации. Этот процесс будет сложным и потребует международной поддержки: захоронение содержит опасные элементы — серную воду, неразорвавшиеся боеприпасы и риски разрушения останков.
В будущем власти планируют создать единую базу данных жертв и собрать ДНК-образцы от семей, чтобы установить личности погибших.
Аль-Хасфа уже называют одним из самых ужасных символов террора ИГИЛ в Ираке. Именно здесь боевики, по свидетельствам очевидцев, устраивали массовые казни и сбрасывали тела в глубокую воронку - более 150 метров глубиной и 110 метров шириной.
