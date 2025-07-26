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Американские военные ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Сирии

Киев • УНН

 • 60 просмотра

В ходе рейда в Сирии американские военные ликвидировали одного из высших лидеров ИГИЛ, Дия Зауба Муслиха аль-Хардани, и двух его взрослых сыновей. Трое детей и три женщины, находившиеся на месте происшествия, не пострадали.

Американские военные ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Сирии

В пятницу во время рейда в Сирии американские военные ликвидировали одного из высших лидеров ИГИЛ, а также двух его сыновей, связанных с ИГИЛ, говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM). Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Старший лидер Дия Зауба Муслих аль-Хардани вместе со своими двумя взрослыми сыновьями — Абдуллой Дия аль-Хардани и Абдулрахманом Дия Зауба аль-Хардани — "представляли угрозу для сил США и коалиции, а также для нового сирийского правительства", говорится в сообщении CENTCOM. Трое детей и три женщины, которые были на месте происшествия, не пострадали. Детали рейда не сообщаются

- говорится в сообщении.

Хотя США регулярно осуществляют антитеррористические операции против ИГИЛ вместе с партнерами в последние месяцы и годы, операции с применением наземных рейдов, а не только авиаударов, менее распространены.

"Мы будем продолжать безжалостно преследовать террористов ИГИЛ, где бы они ни действовали", — заявил командующий CENTCOM генерал Эрик Курилла. "Террористы ИГИЛ не в безопасности ни там, где они спят, ни там, где действуют, ни там, где прячутся".

В последние месяцы и годы США поддерживают и проводят антитеррористические операции вместе с партнерами и коалиционными силами в Сирии и Ираке. В мае американские военные поддержали шесть операций — пять в Ираке и одну в Сирии, которые привели к гибели двух боевиков ИГИЛ и задержанию двух других, включая лидера ИГИЛ, сообщалось в прошлом месяце.

Трамп отменил санкции против Сирии, оставив ограничения для Асада30.06.25, 23:58 • 11271 просмотр

В марте США провели точечный авиаудар в Ираке, в результате которого погиб Абдулла Макки Муслих аль-Рифаи, руководитель операций террористической организации и член Делегированного комитета ИГИЛ, а также еще один боевик.

В апреле США объявили о начале вывода около половины своих сил из Сирии, что, по словам Пентагона, свидетельствует о "существенном прогрессе" в снижении способности ИГИЛ действовать в регионе. Представитель Пентагона Шон Парнелл тогда заявил, что в результате в стране останется менее тысячи американских военных.

Рейд в пятницу произошел через несколько недель после того, как администрация Трампа объявила об отмене статуса иностранной террористической организации для группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), бывшей организации, которую возглавлял временный президент Сирии. Также это произошло после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, которым официально отменил санкции США против Сирии.

США нанесли удар по Сирии: погиб главарь ИГИЛ Усам аль-Мухаджира10.07.23, 01:43 • 742802 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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