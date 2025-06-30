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Трамп отменил санкции против Сирии, оставив ограничения для Асада

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии для поддержания стабильности, но ограничения против Башара Асада и других нарушителей сохранены. Ранее Швейцария и ЕС также отменили некоторые экономические санкции против Сирии.

Трамп отменил санкции против Сирии, оставив ограничения для Асада

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп одобрил документ с целью поддержки Сирии "на пути к стабильности и миру".

Указ отменяет санкции против Сирии, сохраняя санкции против Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ и ее филиалов, а также иранских марионеток

- говорится в сообщении.

Стоит добавить, что во время первого зарубежного турне в мае Трамп заявил, что отменит санкции против Сирии.

Напомним

Швейцария 20 июня отменила ряд экономических санкций, наложенных на Сирию, в частности на Центральный банк страны.

27 мая Совет ЕС принял решение об отмене экономических санкций против Сирии, за исключением ограничений, связанных с безопасностью. Это решение призвано поддержать сирийский народ в восстановлении страны.

Сирия будет добиваться вывода израильских войск с Голанских высот в рамках любого мирного соглашения - СМИ30.06.25, 15:01 • 1136 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Белый дом
Швейцария
Башар Асад
Дональд Трамп
Европейский Союз
Сирия
Соединённые Штаты
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