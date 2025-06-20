Швейцарія скасувала економічні санкції проти Сирії

Швейцарія 20 червня скасувала низку економічних санкцій, накладених на Сирію, зокрема на Центральний банк країни. Про це йдеться на сайті швейцарського уряду, пише УНН.

20 червня 2025 року Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення скасувати економічні санкції щодо Сирії. Таким чином Швейцарія приєднується до рішення Європейського Союзу від 27 травня 2025 року. Рішення Федеральної ради набирає чинності того ж дня о 18:00 - йдеться у повідомленні.

Федеральна рада скасувала обмеження на надання певних фінансових послуг, торгівлю дорогоцінними металами та експорт предметів розкоші після початкового послаблення санкцій 7 березня 2025 року.

Крім того, із санкційного списку викреслили 24 організації. Серед них — Центральний банк Сирії, гроші якого розморозили, оскільки організація має ключове значення для відновлення економіки.

Цільові санкції проти осіб та організацій, пов'язаних з колишнім урядом Башара Асада, залишаються чинними, як і обмеження на експорт зброї та товарів, що можуть використовуватися для репресій та спостереження.

Федеральна рада вперше ухвалила санкції проти Сирії 18 травня 2011 року, таким чином приєднавшись до заходів, запроваджених ЄС 9 травня 2011 року.

Нагадаємо

27 травня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування економічних санкцій проти Сирії, за винятком обмежень, пов'язаних з безпекою. Це рішення має на меті підтримку сирійського народу у відбудові країни.

Сирія вперше з 2011 року здійснила міжнародний банківський переказ через SWIFT, відкривши двері для подібних операцій. Це стало важливим кроком до повернення країни до глобальної фінансової системи на тлі скасування санкцій ЄС.