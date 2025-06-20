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Швейцария отменила экономические санкции против Сирии

Киев • УНН

 • 358 просмотра

20 июня 2025 года Швейцария отменила ряд экономических санкций против Сирии, среди которых ограничения на финансовые услуги и торговлю драгоценными металлами. Это решение последовало за действиями Европейского Союза от 27 мая 2025 года.

Швейцария отменила экономические санкции против Сирии

Швейцария 20 июня отменила ряд экономических санкций, наложенных на Сирию, в том числе на Центральный банк страны. Об этом говорится на сайте швейцарского правительства, пишет УНН.

20 июня 2025 года Федеральный совет Швейцарии принял решение отменить экономические санкции в отношении Сирии. Таким образом Швейцария присоединяется к решению Европейского Союза от 27 мая 2025 года. Решение Федерального совета вступает в силу в тот же день в 18:00

- говорится в сообщении.

Федеральный совет отменил ограничения на предоставление определенных финансовых услуг, торговлю драгоценными металлами и экспорт предметов роскоши после первоначального ослабления санкций 7 марта 2025 года.

Кроме того, из санкционного списка вычеркнули 24 организации. Среди них — Центральный банк Сирии, деньги которого разморозили, поскольку организация имеет ключевое значение для восстановления экономики.

Целевые санкции против лиц и организаций, связанных с бывшим правительством Башара Асада, остаются в силе, как и ограничения на экспорт оружия и товаров, которые могут использоваться для репрессий и наблюдения.

Федеральный совет впервые принял санкции против Сирии 18 мая 2011 года, таким образом присоединившись к мерам, введенным ЕС 9 мая 2011 года.

Напомним

27 мая Совет ЕС принял решение об отмене экономических санкций против Сирии, за исключением ограничений, связанных с безопасностью. Это решение имеет целью поддержку сирийского народа в восстановлении страны.

Сирия впервые с 2011 года осуществила международный банковский перевод через SWIFT, открыв двери для подобных операций. Это стало важным шагом к возвращению страны в глобальную финансовую систему на фоне отмены санкций ЕС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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