Швейцария отменила экономические санкции против Сирии

Швейцария 20 июня отменила ряд экономических санкций, наложенных на Сирию, в том числе на Центральный банк страны. Об этом говорится на сайте швейцарского правительства, пишет УНН.

20 июня 2025 года Федеральный совет Швейцарии принял решение отменить экономические санкции в отношении Сирии. Таким образом Швейцария присоединяется к решению Европейского Союза от 27 мая 2025 года. Решение Федерального совета вступает в силу в тот же день в 18:00 - говорится в сообщении.

Федеральный совет отменил ограничения на предоставление определенных финансовых услуг, торговлю драгоценными металлами и экспорт предметов роскоши после первоначального ослабления санкций 7 марта 2025 года.

Кроме того, из санкционного списка вычеркнули 24 организации. Среди них — Центральный банк Сирии, деньги которого разморозили, поскольку организация имеет ключевое значение для восстановления экономики.

Целевые санкции против лиц и организаций, связанных с бывшим правительством Башара Асада, остаются в силе, как и ограничения на экспорт оружия и товаров, которые могут использоваться для репрессий и наблюдения.

Федеральный совет впервые принял санкции против Сирии 18 мая 2011 года, таким образом присоединившись к мерам, введенным ЕС 9 мая 2011 года.

Напомним

27 мая Совет ЕС принял решение об отмене экономических санкций против Сирии, за исключением ограничений, связанных с безопасностью. Это решение имеет целью поддержку сирийского народа в восстановлении страны.

Сирия впервые с 2011 года осуществила международный банковский перевод через SWIFT, открыв двери для подобных операций. Это стало важным шагом к возвращению страны в глобальную финансовую систему на фоне отмены санкций ЕС.