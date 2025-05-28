ЄС ухвалив скасування економічних санкцій проти Сирії: деталі рішення
Київ • УНН
Рада ЄС ухвалила рішення про скасування економічних санкцій проти Сирії, за винятком обмежень, пов'язаних з безпекою. Це рішення має на меті підтримку сирійського народу у відбудові країни.
Рада Європейського Союзу ухвалила правові акти, що скасовують економічні обмежувальні заходи щодо Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний ресурс Ради ЄС та Європейської Ради.
Деталі
У повідомленні уточнили, що ухвалені правові акти, "що скасовують усі економічні обмежувальні заходи щодо Сирії, за винятком тих, що ґрунтуються на міркуваннях безпеки". Які це акти, у повідомленні не уточняється.
"Це прийняття формалізує політичне рішення, оголошене 20 травня 2025 року, і має на меті підтримку сирійського народу у возз'єднанні та відбудові нової, інклюзивної, плюралістичної та мирної Сирії", – сказано у повідомленні Ради ЄС та Європейської Ради.
Нагадаємо
Нещодавно Сирія оголосила про реформи в міністерстві внутрішніх справ після скасування західних санкцій.