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ЕС принял отмену экономических санкций против Сирии: детали решения

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Совет ЕС принял решение об отмене экономических санкций против Сирии, за исключением ограничений, связанных с безопасностью. Это решение направлено на поддержку сирийского народа в восстановлении страны.

ЕС принял отмену экономических санкций против Сирии: детали решения

Совет Европейского Союза принял правовые акты, отменяющие экономические ограничительные меры в отношении Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный ресурс Совета ЕС и Европейского Совета.

Детали

В сообщении уточнили, что приняты правовые акты, "отменяющие все экономические ограничительные меры в отношении Сирии, за исключением тех, которые основываются на соображениях безопасности". Какие это акты, в сообщении не уточняется.

"Это принятие формализует политическое решение, объявленное 20 мая 2025 года, и имеет целью поддержку сирийского народа в воссоединении и восстановлении новой, инклюзивной, плюралистической и мирной Сирии", – говорится в сообщении Совета ЕС и Европейского Совета.

Напомним

Недавно Сирия объявила о реформах в министерстве внутренних дел после отмены западных санкций.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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