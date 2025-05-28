ЕС принял отмену экономических санкций против Сирии: детали решения

Совет Европейского Союза принял правовые акты, отменяющие экономические ограничительные меры в отношении Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный ресурс Совета ЕС и Европейского Совета.

Детали

В сообщении уточнили, что приняты правовые акты, "отменяющие все экономические ограничительные меры в отношении Сирии, за исключением тех, которые основываются на соображениях безопасности". Какие это акты, в сообщении не уточняется.

"Это принятие формализует политическое решение, объявленное 20 мая 2025 года, и имеет целью поддержку сирийского народа в воссоединении и восстановлении новой, инклюзивной, плюралистической и мирной Сирии", – говорится в сообщении Совета ЕС и Европейского Совета.

Напомним

Недавно Сирия объявила о реформах в министерстве внутренних дел после отмены западных санкций.