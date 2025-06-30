Трамп скасував санкції проти Сирії, лишивши обмеження для Асада
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення програми санкцій щодо Сирії для підтримки стабільності, але обмеження проти Башара Асада та інших порушників збережено. Раніше Швейцарія та ЄС також скасували деякі економічні санкції проти Сирії.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про припинення програми санкцій щодо Сирії. Про це повідомляє пресслужба Білого дому в соцмережі Х, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Трамп схвалив документ з метою підтримки Сирії "на шляху до стабільності та миру".
Указ скасовує санкції проти Сирії, зберігаючи санкції проти Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов'язаних з хімічною зброєю, ІДІЛ та її філіалів, а також іранських маріонеток
Варто додати, що під час першого закордонного турне у травні Трамп заявив, що скасує санкції проти Сирії.
Нагадаємо
Швейцарія 20 червня скасувала низку економічних санкцій, накладених на Сирію, зокрема на Центральний банк країни.
27 травня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування економічних санкцій проти Сирії, за винятком обмежень, пов'язаних з безпекою. Це рішення має на меті підтримку сирійського народу у відбудові країни.
Сирія домагатиметься виведення ізраїльських військ з Голанських висот у межах будь-якої мирної угоди - ЗМІ30.06.25, 15:01 • 1136 переглядiв