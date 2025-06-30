Трамп скасував санкції проти Сирії, лишивши обмеження для Асада

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про припинення програми санкцій щодо Сирії. Про це повідомляє пресслужба Білого дому в соцмережі Х, інформує УНН.

Зазначається, що Трамп схвалив документ з метою підтримки Сирії "на шляху до стабільності та миру".

Указ скасовує санкції проти Сирії, зберігаючи санкції проти Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов'язаних з хімічною зброєю, ІДІЛ та її філіалів, а також іранських маріонеток