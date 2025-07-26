Американські військові ліквідували одного з лідерів ІДІЛ у Сирії
Київ • УНН
Під час рейду в Сирії американські військові ліквідували одного з вищих лідерів ІДІЛ, Дія Зауба Мусліха аль-Хардані, та двох його дорослих синів. Троє дітей і три жінки, які були на місці події, не постраждали.
У п’ятницю під час рейду в Сирії американські військові ліквідували одного з вищих лідерів ІДІЛ, а також двох його синів, пов’язаних з ІДІЛ, йдеться в заяві Центрального командування США (CENTCOM). Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Старший лідер Дія Зауба Мусліх аль-Хардані разом зі своїми двома дорослими синами — Абдуллою Дія аль-Хардані та Абдулрахманом Дія Зауба аль-Хардані — "ставили загрозу для сил США і коаліції, а також для нового сирійського уряду", йдеться в повідомленні CENTCOM. Троє дітей і три жінки, які були на місці події, не постраждали. Деталі рейду не повідомляються
Хоча США регулярно здійснюють антитерористичні операції проти ІДІЛ разом із партнерами останніми місяцями та роками, операції із застосуванням наземних рейдів, а не лише авіаударів, є менш поширеними.
"Ми продовжуватимемо безжально переслідувати терористів ІДІЛ, де б вони не діяли", — заявив командувач CENTCOM генерал Ерік Курілла. "Терористи ІДІЛ не в безпеці ні там, де вони сплять, ні там, де діють, ні там, де ховаються".
За останні місяці і роки США підтримують і проводять антитерористичні операції разом із партнерами і коаліційними силами в Сирії та Іраку. У травні американські військові підтримали шість операцій — п’ять в Іраку та одну в Сирії, які призвели до загибелі двох бойовиків ІДІЛ та затримання двох інших, включно з лідером ІДІЛ, повідомлялося минулого місяця.
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У березні США провели точковий авіаудар в Іраку, в результаті якого загинув Абдулла Маккі Мусліх аль-Ріфаї, керівник операцій терористичної організації та член Делегованого комітету ІДІЛ, а також ще один бойовик.
У квітні США оголосили про початок виведення близько половини своїх сил із Сирії, що, за словами Пентагону, свідчить про "суттєвий прогрес" у зниженні здатності ІДІЛ діяти в регіоні. Представник Пентагону Шон Парнелл тоді заявив, що у результаті у країні залишиться менше тисячі американських військових.
Рейд у п’ятницю стався за кілька тижнів після того, як адміністрація Трампа оголосила про скасування статусу іноземної терористичної організації для угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), колишньої організації, яку очолював тимчасовий президент Сирії. Також це сталося після того, як президент Дональд Трамп підписав указ, яким офіційно скасував санкції США проти Сирії.
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