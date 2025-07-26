Американські військові ліквідували одного з лідерів ІДІЛ у Сирії

У п’ятницю під час рейду в Сирії американські військові ліквідували одного з вищих лідерів ІДІЛ, а також двох його синів, пов’язаних з ІДІЛ, йдеться в заяві Центрального командування США (CENTCOM). Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Старший лідер Дія Зауба Мусліх аль-Хардані разом зі своїми двома дорослими синами — Абдуллою Дія аль-Хардані та Абдулрахманом Дія Зауба аль-Хардані — "ставили загрозу для сил США і коаліції, а також для нового сирійського уряду", йдеться в повідомленні CENTCOM. Троє дітей і три жінки, які були на місці події, не постраждали. Деталі рейду не повідомляються - йдеться у повідомленні.

Хоча США регулярно здійснюють антитерористичні операції проти ІДІЛ разом із партнерами останніми місяцями та роками, операції із застосуванням наземних рейдів, а не лише авіаударів, є менш поширеними.

"Ми продовжуватимемо безжально переслідувати терористів ІДІЛ, де б вони не діяли", — заявив командувач CENTCOM генерал Ерік Курілла. "Терористи ІДІЛ не в безпеці ні там, де вони сплять, ні там, де діють, ні там, де ховаються".

За останні місяці і роки США підтримують і проводять антитерористичні операції разом із партнерами і коаліційними силами в Сирії та Іраку. У травні американські військові підтримали шість операцій — п’ять в Іраку та одну в Сирії, які призвели до загибелі двох бойовиків ІДІЛ та затримання двох інших, включно з лідером ІДІЛ, повідомлялося минулого місяця.

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У березні США провели точковий авіаудар в Іраку, в результаті якого загинув Абдулла Маккі Мусліх аль-Ріфаї, керівник операцій терористичної організації та член Делегованого комітету ІДІЛ, а також ще один бойовик.

У квітні США оголосили про початок виведення близько половини своїх сил із Сирії, що, за словами Пентагону, свідчить про "суттєвий прогрес" у зниженні здатності ІДІЛ діяти в регіоні. Представник Пентагону Шон Парнелл тоді заявив, що у результаті у країні залишиться менше тисячі американських військових.

Рейд у п’ятницю стався за кілька тижнів після того, як адміністрація Трампа оголосила про скасування статусу іноземної терористичної організації для угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), колишньої організації, яку очолював тимчасовий президент Сирії. Також це сталося після того, як президент Дональд Трамп підписав указ, яким офіційно скасував санкції США проти Сирії.

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