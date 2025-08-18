Ірак розпочав розкопки найбільшого масового поховання жертв ІДІЛ під Мосулом
Київ • УНН
В Іраку розпочато розкопки масового поховання в Аль-Хасфі, де можуть бути останки понад 4 тисяч жертв ІДІЛ. Це місце стало символом терору, оскільки бойовики скидали тіла у вирву глибиною понад 150 метрів.
В Іраку почалися роботи з ексгумації масового поховання в Аль-Хасфі, де можуть бути останки понад 4 тисяч жертв терористів "Ісламської держави". Влада попереджає: реальна кількість загиблих може виявитися значно більшою.
Про це інформує Аljazeera, пише УНН.
Деталі
У південній частині Мосула, неподалік місця під назвою Аль-Хасфа, іракські чиновники розпочали роботи зі збору останків та доказів у масовому похованні, яке пов’язують із воєнними злочинами ІДІЛ.
За оцінками свідків та родин зниклих безвісти, там можуть знаходитися тіла щонайменше 4000 осіб, страчених бойовиками під час окупації регіону з 2014 по 2017 рік.
За словами Ахмада Кусая аль-Асаді, керівника відділу розкопок Фонду іракських мучеників, перший етап робіт передбачає збір поверхневих решток і доказів, паралельно готуючи ґрунт для повної ексгумації. Цей процес буде складним і потребуватиме міжнародної підтримки: поховання містить небезпечні елементи — сірчану воду, невибухлі боєприпаси та ризики руйнування останків.
У майбутньому влада планує створити єдину базу даних жертв і зібрати ДНК-зразки від родин, щоб встановити особи загиблих.
Аль-Хасфа вже називають одним із найжахливіших символів терору ІДІЛ в Іраку. Саме тут бойовики, за свідченнями очевидців, влаштовували масові страти й скидали тіла в глибоку вирву - понад 150 метрів завглибшки та 110 метрів завширшки.
