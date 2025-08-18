Ірак розпочав розкопки найбільшого масового поховання жертв ІДІЛ під Мосулом

$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 6310 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 23786 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 44492 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 84222 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 136490 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88131 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85514 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67550 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55203 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248575 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
67%
748мм
Популярнi новини
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 26923 перегляди
Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадкуPhoto17 серпня, 23:48 • 4966 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей02:03 • 6722 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 11645 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 10629 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 84228 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 377701 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 327605 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 330637 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 336902 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 31463 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 26921 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 62598 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 51515 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 119390 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
Fox News
Financial Times

Ірак розпочав розкопки найбільшого масового поховання жертв ІДІЛ під Мосулом

Київ • УНН

 • 22 перегляди

В Іраку розпочато розкопки масового поховання в Аль-Хасфі, де можуть бути останки понад 4 тисяч жертв ІДІЛ. Це місце стало символом терору, оскільки бойовики скидали тіла у вирву глибиною понад 150 метрів.

Ірак розпочав розкопки найбільшого масового поховання жертв ІДІЛ під Мосулом

В Іраку почалися роботи з ексгумації масового поховання в Аль-Хасфі, де можуть бути останки понад 4 тисяч жертв терористів "Ісламської держави". Влада попереджає: реальна кількість загиблих може виявитися значно більшою.

Про це інформує Аljazeera, пише УНН.

Деталі

У південній частині Мосула, неподалік місця під назвою Аль-Хасфа, іракські чиновники розпочали роботи зі збору останків та доказів у масовому похованні, яке пов’язують із воєнними злочинами ІДІЛ.

За оцінками свідків та родин зниклих безвісти, там можуть знаходитися тіла щонайменше 4000 осіб, страчених бойовиками під час окупації регіону з 2014 по 2017 рік.

За словами Ахмада Кусая аль-Асаді, керівника відділу розкопок Фонду іракських мучеників, перший етап робіт передбачає збір поверхневих решток і доказів, паралельно готуючи ґрунт для повної ексгумації. Цей процес буде складним і потребуватиме міжнародної підтримки: поховання містить небезпечні елементи — сірчану воду, невибухлі боєприпаси та ризики руйнування останків.

У майбутньому влада планує створити єдину базу даних жертв і зібрати ДНК-зразки від родин, щоб встановити особи загиблих.

Аль-Хасфа вже називають одним із найжахливіших символів терору ІДІЛ в Іраку. Саме тут бойовики, за свідченнями очевидців, влаштовували масові страти й скидали тіла в глибоку вирву - понад 150 метрів завглибшки та 110 метрів завширшки.

Американські військові ліквідували одного з лідерів ІДІЛ у Сирії26.07.25, 06:12 • 4355 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Ірак
Чугуїв