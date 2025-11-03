Ірак роззброїть угруповання бойовиків після виведення військ США до вересня 2026 року

Прем’єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані заявив, що роззброєння збройних угруповань у країні стане можливим лише після повного виведення американських військ. Він наголосив, що безпека в Іраку стабілізувалася, тож присутність коаліції вже не має виправдання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю агентству Reuters глава уряду Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані заявив, що його країна готова передати всю зброю під контроль держави, але цей процес неможливий, доки в Іраку залишається коаліція на чолі зі США.

Ірак і Туреччина запустили новий етап співпраці у водній сфері: проєкти фінансуватимуться доходами від іракської нафти

ІДІЛ немає. Безпека та стабільність? Слава Богу, що вони є... тож дайте мені виправдання для присутності 86 держав (у коаліції – ред.) – сказав прем’єр.

За його словами, план виведення багатонаціональних сил, які перебувають у країні з 2014 року, залишається чинним до вересня 2026 року. Після цього Багдад зможе реалізувати програму повного роззброєння недержавних формувань.

Ірак розпочав розкопки найбільшого масового поховання жертв ІДІЛ під Мосулом

Тоді точно буде чітка програма щодо припинення будь-якої зброї поза межами державних установ. Це вимога всіх – зазначив Судані.

Він додав, що частина бойовиків може "увійти до офіційних сил безпеки або піти в політику, склавши зброю".

Прем’єр також підкреслив, що Ірак не дозволить нікому втягнути країну у зовнішні конфлікти.

Ірак чітко заявляє: державні інституції вирішують питання війни та миру. Жодна сторона не може втягнути Ірак у війну – додав він.

Ірак нині балансує між впливом США та Ірану, який має потужні політичні та воєнізовані позиції в країні. Зусилля з роззброєння підтримуваних Іраном угруповань тривають на тлі вимог Вашингтона обмежити діяльність Сил народної мобілізації.

В Іраку пролунав вибух на нафтобазі: є жертви та постраждалі