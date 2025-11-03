$42.080.01
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 23756 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
15:27 • 20065 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 22064 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 20805 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 30602 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
3 листопада, 13:44 • 16488 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15025 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28933 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33516 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ірак роззброїть угруповання бойовиків після виведення військ США до вересня 2026 року

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Мохаммед Шиа ас-Судані заявив, що роззброєння збройних угруповань можливе лише після повного виведення американських військ. План виведення багатонаціональних сил діє до вересня 2026 року.

Ірак роззброїть угруповання бойовиків після виведення військ США до вересня 2026 року

Прем’єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані заявив, що роззброєння збройних угруповань у країні стане можливим лише після повного виведення американських військ. Він наголосив, що безпека в Іраку стабілізувалася, тож присутність коаліції вже не має виправдання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю агентству Reuters глава уряду Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані заявив, що його країна готова передати всю зброю під контроль держави, але цей процес неможливий, доки в Іраку залишається коаліція на чолі зі США.

Ірак і Туреччина запустили новий етап співпраці у водній сфері: проєкти фінансуватимуться доходами від іракської нафти02.11.25, 21:46 • 6866 переглядiв

ІДІЛ немає. Безпека та стабільність? Слава Богу, що вони є... тож дайте мені виправдання для присутності 86 держав (у коаліції – ред.) 

– сказав прем’єр.

За його словами, план виведення багатонаціональних сил, які перебувають у країні з 2014 року, залишається чинним до вересня 2026 року. Після цього Багдад зможе реалізувати програму повного роззброєння недержавних формувань.

Ірак розпочав розкопки найбільшого масового поховання жертв ІДІЛ під Мосулом18.08.25, 09:48 • 3854 перегляди

Тоді точно буде чітка програма щодо припинення будь-якої зброї поза межами державних установ. Це вимога всіх 

– зазначив Судані.

Він додав, що частина бойовиків може "увійти до офіційних сил безпеки або піти в політику, склавши зброю".

Прем’єр також підкреслив, що Ірак не дозволить нікому втягнути країну у зовнішні конфлікти.

Ірак чітко заявляє: державні інституції вирішують питання війни та миру. Жодна сторона не може втягнути Ірак у війну 

– додав він.

Ірак нині балансує між впливом США та Ірану, який має потужні політичні та воєнізовані позиції в країні. Зусилля з роззброєння підтримуваних Іраном угруповань тривають на тлі вимог Вашингтона обмежити діяльність Сил народної мобілізації.

В Іраку пролунав вибух на нафтобазі: є жертви та постраждалі26.10.25, 13:08 • 5233 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Сутички
"Коаліція охочих"
Reuters
Багдад
Ірак
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Іран