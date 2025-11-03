Ірак роззброїть угруповання бойовиків після виведення військ США до вересня 2026 року
Мохаммед Шиа ас-Судані заявив, що роззброєння збройних угруповань можливе лише після повного виведення американських військ. План виведення багатонаціональних сил діє до вересня 2026 року.
Прем’єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані заявив, що роззброєння збройних угруповань у країні стане можливим лише після повного виведення американських військ. Він наголосив, що безпека в Іраку стабілізувалася, тож присутність коаліції вже не має виправдання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
В інтерв’ю агентству Reuters глава уряду Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані заявив, що його країна готова передати всю зброю під контроль держави, але цей процес неможливий, доки в Іраку залишається коаліція на чолі зі США.
ІДІЛ немає. Безпека та стабільність? Слава Богу, що вони є... тож дайте мені виправдання для присутності 86 держав (у коаліції – ред.)
За його словами, план виведення багатонаціональних сил, які перебувають у країні з 2014 року, залишається чинним до вересня 2026 року. Після цього Багдад зможе реалізувати програму повного роззброєння недержавних формувань.
Тоді точно буде чітка програма щодо припинення будь-якої зброї поза межами державних установ. Це вимога всіх
Він додав, що частина бойовиків може "увійти до офіційних сил безпеки або піти в політику, склавши зброю".
Прем’єр також підкреслив, що Ірак не дозволить нікому втягнути країну у зовнішні конфлікти.
Ірак чітко заявляє: державні інституції вирішують питання війни та миру. Жодна сторона не може втягнути Ірак у війну
Ірак нині балансує між впливом США та Ірану, який має потужні політичні та воєнізовані позиції в країні. Зусилля з роззброєння підтримуваних Іраном угруповань тривають на тлі вимог Вашингтона обмежити діяльність Сил народної мобілізації.
