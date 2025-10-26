В Іраку пролунав вибух на нафтобазі: є жертви та постраждалі
Київ • УНН
На нафтобазі в іракському місті Басра стався потужний вибух, що спричинив пожежу та призвів до загибелі двох робітників і поранень кількох інших. Постачання сирої нафти на світові ринки не призупинено, а видобуток на родовищі Зубайр не постраждав.
В Іраку стався потужний вибух на на нафтобазі, спалахнула пожежа, внаслідок якої постраждали кілька людей, передає УНН із посиланням на Sky News Arabia.
Деталі
У неділю внаслідок вибуху на нафтобазі в районі Бархасія міста Басра на південному сході Іраку спалахнула пожежа, внаслідок якої постраждали кілька людей.
Агентство Reuters повідомило, що внаслідок інциденту загинули двоє робітників, ще кілька отримали поранення.
Іракські джерела повідомили, що пожежа охопила кілька нафтобаз на родовищі Зубайр, найбільшому спільному трубопровідному комплексі, який транспортує нафту з родовищ у резервуари та експортними трубопроводами до експортних платформ у Перській затоці.
За даними джерел, постачання сирої нафти на світові ринки не призупинено, а сили цивільної оборони продовжують гасити пожежу.
Офіційні особи також заявили, що видобуток на родовищі не постраждав і зараз становить 400 000 барелів на добу.