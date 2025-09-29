Нафта дешевшає на тлі відновлення експорту з Іракського Курдистану та планів ОПЕК+

$41.490.00
48.710.00
ukenru
05:05 • 934 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 30156 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 56201 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 37566 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 38221 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 62175 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 70601 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 91460 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 150326 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56608 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
"Кожен його учасник порушив міжнародне право": журналісти, які взяли участь у пропагандистському турі рф, понесуть відповідальність - МЗС28 вересня, 19:27 • 7230 перегляди
Попередні результати парламентських виборів у Молдові: опрацьовано понад 51% протоколівPhoto28 вересня, 19:57 • 5358 перегляди
У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС28 вересня, 21:33 • 5394 перегляди
брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод Photo28 вересня, 23:09 • 3746 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 00:54 • 10387 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 57221 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 150322 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 71365 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 81054 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 81308 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марк Рютте
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Кишинів
Польща
Реклама
УНН Lite
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 2686 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 28655 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 91457 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 48892 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 53292 перегляди
Актуальне
The Times
МіГ-31
The Washington Post
Google Play
YouTube

Нафта дешевшає на тлі відновлення експорту з Іракського Курдистану та планів ОПЕК+

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI впали після відновлення експорту сирої нафти з Іракського Курдистану через Туреччину. ОПЕК планує чергове збільшення видобутку нафти в листопаді, що збільшить світові поставки.

Нафта дешевшає на тлі відновлення експорту з Іракського Курдистану та планів ОПЕК+

Ціни на нафту впали в понеділок після того, як Іракський Курдистан відновив експорт сирої нафти через Туреччину у вихідні, а ОПЕК планує чергове збільшення видобутку нафти в листопаді, що збільшить світові поставки пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 34 центи, або 0,5%, до $69,79 за барель до 03:30 за Гринвічем (06:30 за Києвом), після того, як у п'ятницю досягли максимуму з 31 липня. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $65,29 за барель, знизившись на 43 центи, або 0,7%, що звело нанівець більшу частину зростання п'ятниці.

"Побоювання, що зберігаються з приводу зростання видобутку, обмежують зростання, але напружений короткостроковий прогноз ставить ціни на нафту в лещата з початком торгового тижня", - заявив Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.

У суботу нафта вперше за два з половиною роки пішла трубопроводом із напівавтономного Курдистану на півночі Іраку до Туреччини після того, як тимчасова угода вивела країну з глухого кута, повідомило міністерство нафти Іраку.

Угода між федеральним урядом Іраку, регіональним урядом Курдистану (РПК) та іноземними нафтовидобувними компаніями, що працюють у регіоні, дозволить постачати від 180 000 до 190 000 барелів нафти на добу в турецький порт Джейхан, повідомив міністр нафти Іраку курдському телеканалу Ruda.

США наполягали на відновленні поставок, що, як очікується, зрештою дозволить повернути на світові ринки до 230 000 барелів нафти на добу, коли ОПЕК+ нарощує видобуток для збільшення частки ринку.

Організація країн-експортерів нафти та їх союзників (ОПЕК+) на своєму засіданні в неділю, імовірно, схвалить чергове збільшення видобутку нафти як мінімум на 137 000 барелів на добу, на тлі того, як зростання цін на нафту підштовхує групу до подальшого відновлення частки ринку, повідомили три джерела.

Однак ОПЕК+ видобуває майже на 500 000 барелів на добу менше запланованих, що суперечить очікуванням ринку щодо надлишку пропозиції.

"У міру того, як ОПЕК готується до подальшого скорочення своїх резервних потужностей, ризик геополітичного сюрпризу в жовтні продовжує зростати", - зазначають аналітики RBC Capital Markets.

"Хоча влітку домінуючим наративом була історія про надлишок пропозиції в четвертому кварталі 2025 року, учасники ринку починають враховувати ризик пробудження, що прискорюється, пов'язаний з конфліктами, що продовжуються, росії та Ірану", - зазначають аналітики RBC.

Минулого тижня ціни на нафту марки Brent та WTI зросли більш ніж на 4%, показавши найбільший тижневий приріст із червня, на тлі того, як атаки безпілотників на російську енергетичну інфраструктуру призвели до скорочення експорту палива з країни.

У неділю вранці росія завдала ударів по Києву та інших регіонах України, що стало однією з найтриваліших атак на столицю з початку повномасштабної війни.

Тим часом, Організація Об'єднаних Націй відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції щодо Ірану у зв'язку з його ядерною програмою в межах процесу, ініційованого європейськими державами, на який, як попередив Тегеран, буде жорстка реакція.

ООН відновила ембарго на зброю та санкції проти Ірану28.09.25, 11:31 • 3854 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
ОПЕК
Організація Об'єднаних Націй
Ірак
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Київ