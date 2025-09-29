Нафта дешевшає на тлі відновлення експорту з Іракського Курдистану та планів ОПЕК+

Ціни на нафту впали в понеділок після того, як Іракський Курдистан відновив експорт сирої нафти через Туреччину у вихідні, а ОПЕК планує чергове збільшення видобутку нафти в листопаді, що збільшить світові поставки пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 34 центи, або 0,5%, до $69,79 за барель до 03:30 за Гринвічем (06:30 за Києвом), після того, як у п'ятницю досягли максимуму з 31 липня. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $65,29 за барель, знизившись на 43 центи, або 0,7%, що звело нанівець більшу частину зростання п'ятниці.

"Побоювання, що зберігаються з приводу зростання видобутку, обмежують зростання, але напружений короткостроковий прогноз ставить ціни на нафту в лещата з початком торгового тижня", - заявив Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.

У суботу нафта вперше за два з половиною роки пішла трубопроводом із напівавтономного Курдистану на півночі Іраку до Туреччини після того, як тимчасова угода вивела країну з глухого кута, повідомило міністерство нафти Іраку.

Угода між федеральним урядом Іраку, регіональним урядом Курдистану (РПК) та іноземними нафтовидобувними компаніями, що працюють у регіоні, дозволить постачати від 180 000 до 190 000 барелів нафти на добу в турецький порт Джейхан, повідомив міністр нафти Іраку курдському телеканалу Ruda.

США наполягали на відновленні поставок, що, як очікується, зрештою дозволить повернути на світові ринки до 230 000 барелів нафти на добу, коли ОПЕК+ нарощує видобуток для збільшення частки ринку.

Організація країн-експортерів нафти та їх союзників (ОПЕК+) на своєму засіданні в неділю, імовірно, схвалить чергове збільшення видобутку нафти як мінімум на 137 000 барелів на добу, на тлі того, як зростання цін на нафту підштовхує групу до подальшого відновлення частки ринку, повідомили три джерела.

Однак ОПЕК+ видобуває майже на 500 000 барелів на добу менше запланованих, що суперечить очікуванням ринку щодо надлишку пропозиції.

"У міру того, як ОПЕК готується до подальшого скорочення своїх резервних потужностей, ризик геополітичного сюрпризу в жовтні продовжує зростати", - зазначають аналітики RBC Capital Markets.

"Хоча влітку домінуючим наративом була історія про надлишок пропозиції в четвертому кварталі 2025 року, учасники ринку починають враховувати ризик пробудження, що прискорюється, пов'язаний з конфліктами, що продовжуються, росії та Ірану", - зазначають аналітики RBC.

Минулого тижня ціни на нафту марки Brent та WTI зросли більш ніж на 4%, показавши найбільший тижневий приріст із червня, на тлі того, як атаки безпілотників на російську енергетичну інфраструктуру призвели до скорочення експорту палива з країни.

У неділю вранці росія завдала ударів по Києву та інших регіонах України, що стало однією з найтриваліших атак на столицю з початку повномасштабної війни.

Тим часом, Організація Об'єднаних Націй відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції щодо Ірану у зв'язку з його ядерною програмою в межах процесу, ініційованого європейськими державами, на який, як попередив Тегеран, буде жорстка реакція.

ООН відновила ембарго на зброю та санкції проти Ірану