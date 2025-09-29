Нефть дешевеет на фоне возобновления экспорта из Иракского Курдистана и планов ОПЕК+

Цены на нефть упали в понедельник после того, как Иракский Курдистан возобновил экспорт сырой нефти через Турцию в выходные, а ОПЕК планирует очередное увеличение добычи нефти в ноябре, что увеличит мировые поставки, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 34 цента, или 0,5%, до $69,79 за баррель к 03:30 по Гринвичу (06:30 по Киеву), после того, как в пятницу достигли максимума с 31 июля. Американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $65,29 за баррель, снизившись на 43 цента, или 0,7%, что свело на нет большую часть роста пятницы.

"Сохраняющиеся опасения по поводу роста добычи ограничивают рост, но напряженный краткосрочный прогноз ставит цены на нефть в тиски с началом торговой недели", - заявил Майкл Маккарти, генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo Australia and New Zealand.

В субботу нефть впервые за два с половиной года пошла по трубопроводу из полуавтономного Курдистана на севере Ирака в Турцию после того, как временное соглашение вывело страну из тупика, сообщило министерство нефти Ирака.

Соглашение между федеральным правительством Ирака, региональным правительством Курдистана (РПК) и иностранными нефтедобывающими компаниями, работающими в регионе, позволит поставлять от 180 000 до 190 000 баррелей нефти в сутки в турецкий порт Джейхан, сообщил министр нефти Ирака курдскому телеканалу Ruda.

США настаивали на возобновлении поставок, что, как ожидается, в конечном итоге позволит вернуть на мировые рынки до 230 000 баррелей нефти в сутки, когда ОПЕК+ наращивает добычу для увеличения доли рынка.

Организация стран-экспортеров нефти и их союзников (ОПЕК+) на своем заседании в воскресенье, вероятно, одобрит очередное увеличение добычи нефти как минимум на 137 000 баррелей в сутки, на фоне того, как рост цен на нефть подталкивает группу к дальнейшему восстановлению доли рынка, сообщили три источника.

Однако ОПЕК+ добывает почти на 500 000 баррелей в сутки меньше запланированных, что противоречит ожиданиям рынка относительно избытка предложения.

"По мере того, как ОПЕК готовится к дальнейшему сокращению своих резервных мощностей, риск геополитического сюрприза в октябре продолжает расти", - отмечают аналитики RBC Capital Markets.

"Хотя летом доминирующим нарративом была история об избытке предложения в четвертом квартале 2025 года, участники рынка начинают учитывать ускоряющийся риск пробуждения, связанного с продолжающимися конфликтами россии и Ирана", - отмечают аналитики RBC.

На прошлой неделе цены на нефть марки Brent и WTI выросли более чем на 4%, показав наибольший недельный прирост с июня, на фоне того, как атаки беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру привели к сокращению экспорта топлива из страны.

В воскресенье утром россия нанесла удары по Киеву и другим регионам Украины, что стало одной из самых продолжительных атак на столицу с начала полномасштабной войны.

Тем временем, Организация Объединенных Наций возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции в отношении Ирана в связи с его ядерной программой в рамках процесса, инициированного европейскими государствами, на который, как предупредил Тегеран, будет жесткая реакция.

