05:05 • 6618 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 34497 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 58429 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 39970 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 39817 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 63112 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 71332 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 92543 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 152310 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56777 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
Нефть дешевеет на фоне возобновления экспорта из Иракского Курдистана и планов ОПЕК+

Киев • УНН

 • 1648 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали после возобновления экспорта сырой нефти из Иракского Курдистана через Турцию. ОПЕК планирует очередное увеличение добычи нефти в ноябре, что увеличит мировые поставки.

Нефть дешевеет на фоне возобновления экспорта из Иракского Курдистана и планов ОПЕК+

Цены на нефть упали в понедельник после того, как Иракский Курдистан возобновил экспорт сырой нефти через Турцию в выходные, а ОПЕК планирует очередное увеличение добычи нефти в ноябре, что увеличит мировые поставки, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 34 цента, или 0,5%, до $69,79 за баррель к 03:30 по Гринвичу (06:30 по Киеву), после того, как в пятницу достигли максимума с 31 июля. Американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $65,29 за баррель, снизившись на 43 цента, или 0,7%, что свело на нет большую часть роста пятницы.

"Сохраняющиеся опасения по поводу роста добычи ограничивают рост, но напряженный краткосрочный прогноз ставит цены на нефть в тиски с началом торговой недели", - заявил Майкл Маккарти, генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo Australia and New Zealand.

В субботу нефть впервые за два с половиной года пошла по трубопроводу из полуавтономного Курдистана на севере Ирака в Турцию после того, как временное соглашение вывело страну из тупика, сообщило министерство нефти Ирака.

Соглашение между федеральным правительством Ирака, региональным правительством Курдистана (РПК) и иностранными нефтедобывающими компаниями, работающими в регионе, позволит поставлять от 180 000 до 190 000 баррелей нефти в сутки в турецкий порт Джейхан, сообщил министр нефти Ирака курдскому телеканалу Ruda.

США настаивали на возобновлении поставок, что, как ожидается, в конечном итоге позволит вернуть на мировые рынки до 230 000 баррелей нефти в сутки, когда ОПЕК+ наращивает добычу для увеличения доли рынка.

Организация стран-экспортеров нефти и их союзников (ОПЕК+) на своем заседании в воскресенье, вероятно, одобрит очередное увеличение добычи нефти как минимум на 137 000 баррелей в сутки, на фоне того, как рост цен на нефть подталкивает группу к дальнейшему восстановлению доли рынка, сообщили три источника.

Однако ОПЕК+ добывает почти на 500 000 баррелей в сутки меньше запланированных, что противоречит ожиданиям рынка относительно избытка предложения.

"По мере того, как ОПЕК готовится к дальнейшему сокращению своих резервных мощностей, риск геополитического сюрприза в октябре продолжает расти", - отмечают аналитики RBC Capital Markets.

"Хотя летом доминирующим нарративом была история об избытке предложения в четвертом квартале 2025 года, участники рынка начинают учитывать ускоряющийся риск пробуждения, связанного с продолжающимися конфликтами россии и Ирана", - отмечают аналитики RBC.

На прошлой неделе цены на нефть марки Brent и WTI выросли более чем на 4%, показав наибольший недельный прирост с июня, на фоне того, как атаки беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру привели к сокращению экспорта топлива из страны.

В воскресенье утром россия нанесла удары по Киеву и другим регионам Украины, что стало одной из самых продолжительных атак на столицу с начала полномасштабной войны.

Тем временем, Организация Объединенных Наций возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции в отношении Ирана в связи с его ядерной программой в рамках процесса, инициированного европейскими государствами, на который, как предупредил Тегеран, будет жесткая реакция.

ООН возобновила эмбарго на оружие и санкции против Ирана28.09.25, 11:31 • 3944 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Организация Объединенных Наций
Ирак
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Киев