Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
В Ираке прогремел взрыв на нефтебазе: есть жертвы и пострадавшие

Киев • УНН

 1276 просмотра

На нефтебазе в иракском городе Басра произошел мощный взрыв, повлекший за собой пожар и приведший к гибели двух рабочих и ранениям нескольких других. Поставки сырой нефти на мировые рынки не приостановлены, а добыча на месторождении Зубайр не пострадала.

В Ираке прогремел взрыв на нефтебазе: есть жертвы и пострадавшие

В Ираке произошел мощный взрыв на нефтебазе, вспыхнул пожар, в результате которого пострадали несколько человек, передает УНН со ссылкой на Sky News Arabia.

Детали

В воскресенье в результате взрыва на нефтебазе в районе Бархасия города Басра на юго-востоке Ирака вспыхнул пожар, в результате которого пострадали несколько человек.

Агентство Reuters сообщило, что в результате инцидента погибли двое рабочих, еще несколько получили ранения.

Иракские источники сообщили, что пожар охватил несколько нефтебаз на месторождении Зубайр, крупнейшем совместном трубопроводном комплексе, который транспортирует нефть с месторождений в резервуары и по экспортным трубопроводам к экспортным платформам в Персидском заливе.

Нефть дешевеет на фоне возобновления экспорта из Иракского Курдистана и планов ОПЕК+29.09.25, 08:13 • 4348 просмотров

По данным источников, поставки сырой нефти на мировые рынки не приостановлены, а силы гражданской обороны продолжают тушить пожар.

Официальные лица также заявили, что добыча на месторождении не пострадала и сейчас составляет 400 000 баррелей в сутки.

Антонина Туманова

Новости Мира
Техника
Энергетика
Reuters
Ирак