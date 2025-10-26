В Ираке прогремел взрыв на нефтебазе: есть жертвы и пострадавшие

В Ираке произошел мощный взрыв на нефтебазе, вспыхнул пожар, в результате которого пострадали несколько человек, передает УНН со ссылкой на Sky News Arabia.

Детали

В воскресенье в результате взрыва на нефтебазе в районе Бархасия города Басра на юго-востоке Ирака вспыхнул пожар, в результате которого пострадали несколько человек.

Агентство Reuters сообщило, что в результате инцидента погибли двое рабочих, еще несколько получили ранения.

Иракские источники сообщили, что пожар охватил несколько нефтебаз на месторождении Зубайр, крупнейшем совместном трубопроводном комплексе, который транспортирует нефть с месторождений в резервуары и по экспортным трубопроводам к экспортным платформам в Персидском заливе.

Нефть дешевеет на фоне возобновления экспорта из Иракского Курдистана и планов ОПЕК+

По данным источников, поставки сырой нефти на мировые рынки не приостановлены, а силы гражданской обороны продолжают тушить пожар.

Официальные лица также заявили, что добыча на месторождении не пострадала и сейчас составляет 400 000 баррелей в сутки.