российская "военная экономика" исчерпала ресурс: в разведке рассказали о признаках

10:25 • 3404 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 3064 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 12065 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 21394 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 34007 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 43740 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 36622 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35605 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 52890 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22303 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
публикации
Эксклюзивы
Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды12 декабря, 01:35 • 7616 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 16937 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 9916 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 16194 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 17309 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 52890 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 56954 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 56808 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 67473 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 67668 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 2062 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 36025 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 36629 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 41738 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 38069 просмотра
российская "военная экономика" исчерпала ресурс: в разведке рассказали о признаках

Киев • УНН

 • 22 просмотра

министр финансов рф антон силуанов признал, что бюджетная подпитка не может продолжаться бесконечно. Это свидетельствует об отказе от концепции "военной экономики" и ослаблении экономической динамики россии.

российская "военная экономика" исчерпала ресурс: в разведке рассказали о признаках

российская экономика начала истощаться после периода искусственного стимулирования государственными расходами, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

министр финансов рф антон силуанов признал, что бюджетная подпитка не может продолжаться бесконечно и неизбежно приведет к дисбалансам. Это фактически означает отказ от концепции так называемой "военной экономики", которую еще год назад активно продвигали пропагандистские медиа, добавили в разведке.

Тогда официальные отчеты пестрели сообщениями о рекордной загрузке предприятий оборонного сектора, росте прибылей и зарплат. Именно военно-промышленный комплекс подавался как "локомотив" экономики. Сегодня он превратился в обузу: за девять месяцев текущего года темпы роста составили лишь 0,3 % против 5 % в прошлом году. Это отразилось на доходах предприятий и уровне заработных плат.

кремль поставил задачу обеспечить рост ВВП на уровне 1 % в 2025 году, однако российские экономисты все чаще говорят о стагнации и рецессии. Сигналы из разных секторов подтверждают: экономическая динамика россии ослабевает, и перспективы свидетельствуют не о восстановлении, а о дальнейшем ухудшении 

- резюмировали в разведке.

Бастуют от Иркутска до Камчатки: в рф обостряется кризис дорожного обслуживания11.12.25, 16:21 • 3070 просмотров

Антонина Туманова

