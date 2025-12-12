российская экономика начала истощаться после периода искусственного стимулирования государственными расходами, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

министр финансов рф антон силуанов признал, что бюджетная подпитка не может продолжаться бесконечно и неизбежно приведет к дисбалансам. Это фактически означает отказ от концепции так называемой "военной экономики", которую еще год назад активно продвигали пропагандистские медиа, добавили в разведке.

Тогда официальные отчеты пестрели сообщениями о рекордной загрузке предприятий оборонного сектора, росте прибылей и зарплат. Именно военно-промышленный комплекс подавался как "локомотив" экономики. Сегодня он превратился в обузу: за девять месяцев текущего года темпы роста составили лишь 0,3 % против 5 % в прошлом году. Это отразилось на доходах предприятий и уровне заработных плат.

кремль поставил задачу обеспечить рост ВВП на уровне 1 % в 2025 году, однако российские экономисты все чаще говорят о стагнации и рецессии. Сигналы из разных секторов подтверждают: экономическая динамика россии ослабевает, и перспективы свидетельствуют не о восстановлении, а о дальнейшем ухудшении