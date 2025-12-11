В российских регионах обостряется кризис дорожного обслуживания. Нехватка финансирования, долги и риски банкротств ставят под угрозу работу ключевых подрядчиков, что может оставить городские и междугородние трассы без надлежащей поддержки. Сектор, который и без того работает в стрессовых условиях, демонстрирует системные признаки истощения, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, в Иркутской области ситуация ухудшается сразу в трех городах – Иркутске, Черемхово и Братске. По словам мэра областной столицы, в бюджете не было средств на содержание и ремонт дорог ни в октябре, ни в ноябре, и неизвестно, появятся ли они в декабре. По расчетам, в 2026 году дорожная отрасль региона будет нуждаться в более чем 117 млн рублей, тогда как сейчас заложено лишь 30 млн рублей. Аналогичная нехватка финансирования фиксируется и в Черемхово. В Братске дорожные работники еще в начале ноября обращались с письмом к путину из-за задержек зарплаты.

Критическое состояние отрасли подтверждают и в Коми. Из-за накопленных долгов "Специализированное дорожное управление" Воркуты может остановить работу. Предприятие имеет задолженность более 100 млн рублей перед сотрудниками и еще несколько десятков миллионов – поставщикам топлива и запчастей.

На Камчатке проблемы продолжаются с прошлого года: работники "Спецдорремстроя" уже выходили на забастовку. Объем долгов превысил 175 млн рублей, а суд рассматривает дело о банкротстве компании.

В начале декабря забастовка состоялась в Омске – строителям моста не выплачивали зарплату в течение трех недель.

По оценкам отраслевых организаций, озвученным летом, 47 % системообразующих дорожно-строительных компаний находятся в предбанкротном состоянии, а еще 35 % – в зоне высокого риска, добавили в разведке.

Похожие вызовы наблюдаются и в других сегментах региональных бюджетов. На фоне войны против Украины и дефицита ресурсов субъекты федерации сокращают финансирование не только дорожной инфраструктуры, но и больниц, школ и фондов оплаты труда бюджетников, что свидетельствует о все более широкой финансовой дестабилизации - указано в сообщении.

