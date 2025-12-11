Бастуют от Иркутска до Камчатки: в рф обостряется кризис дорожного обслуживания

$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 532 просмотра
На сколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 1440 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 4986 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 7548 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 12479 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 12776 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 14069 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 15575 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 32777 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21428 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство11 декабря, 06:28 • 4528 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 13284 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 11233 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 21222 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 11678 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 5016 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 21358 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 32786 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 44842 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 46138 просмотра
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 11320 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 24698 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 30395 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 26388 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 34907 просмотра
Бастуют от Иркутска до Камчатки: в рф обостряется кризис дорожного обслуживания

Киев • УНН

 • 112 просмотра

В российских регионах обостряется кризис дорожного обслуживания из-за нехватки финансирования и долгов, что ставит под угрозу работу ключевых подрядчиков. Это может оставить городские и междугородние трассы без должной поддержки, а 47% компаний находятся в предбанкротном состоянии.

Бастуют от Иркутска до Камчатки: в рф обостряется кризис дорожного обслуживания

В российских регионах обостряется кризис дорожного обслуживания. Нехватка финансирования, долги и риски банкротств ставят под угрозу работу ключевых подрядчиков, что может оставить городские и междугородние трассы без надлежащей поддержки. Сектор, который и без того работает в стрессовых условиях, демонстрирует системные признаки истощения, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, в Иркутской области ситуация ухудшается сразу в трех городах – Иркутске, Черемхово и Братске. По словам мэра областной столицы, в бюджете не было средств на содержание и ремонт дорог ни в октябре, ни в ноябре, и неизвестно, появятся ли они в декабре. По расчетам, в 2026 году дорожная отрасль региона будет нуждаться в более чем 117 млн рублей, тогда как сейчас заложено лишь 30 млн рублей. Аналогичная нехватка финансирования фиксируется и в Черемхово. В Братске дорожные работники еще в начале ноября обращались с письмом к путину из-за задержек зарплаты.

Прибыльность компаний стремительно тает: экономика ha входит в опасную фазу - разведка28.11.25, 15:35 • 3820 просмотров

Критическое состояние отрасли подтверждают и в Коми. Из-за накопленных долгов "Специализированное дорожное управление" Воркуты может остановить работу. Предприятие имеет задолженность более 100 млн рублей перед сотрудниками и еще несколько десятков миллионов – поставщикам топлива и запчастей.

россия готова превратить Сибирь в пустыню ради водного шантажа Центральной Азии - разведка09.12.25, 14:56 • 2655 просмотров

На Камчатке проблемы продолжаются с прошлого года: работники "Спецдорремстроя" уже выходили на забастовку. Объем долгов превысил 175 млн рублей, а суд рассматривает дело о банкротстве компании.

В начале декабря забастовка состоялась в Омске – строителям моста не выплачивали зарплату в течение трех недель.

По оценкам отраслевых организаций, озвученным летом, 47 % системообразующих дорожно-строительных компаний находятся в предбанкротном состоянии, а еще 35 % – в зоне высокого риска, добавили в разведке.

россия активизирует деятельность в Приднестровье для отвлечения ресурсов Украины - разведка10.12.25, 13:06 • 4192 просмотра

Похожие вызовы наблюдаются и в других сегментах региональных бюджетов. На фоне войны против Украины и дефицита ресурсов субъекты федерации сокращают финансирование не только дорожной инфраструктуры, но и больниц, школ и фондов оплаты труда бюджетников, что свидетельствует о все более широкой финансовой дестабилизации 

- указано в сообщении.

рф все труднее обеспечивать стабильный поток контрактников: в разведке назвали причины и спрогнозировали дальнейшие шаги агрессора24.11.25, 16:34 • 12450 просмотров

Антонина Туманова

