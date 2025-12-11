$42.280.10
Ексклюзив
14:13 • 554 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 1480 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 5046 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 7586 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 12501 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 12792 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 14082 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 15580 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 32792 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21432 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Публікації
Ексклюзиви
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 5046 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 21367 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 32792 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 44849 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 46147 перегляди
Страйкують від Іркутська до Камчатки: у рф загострюється криза дорожнього обслуговування

Київ • УНН

 • 116 перегляди

У російських регіонах загострюється криза дорожнього обслуговування через брак фінансування та борги, що ставить під загрозу роботу ключових підрядників. Це може залишити міські та міжміські траси без належної підтримки, а 47% компаній перебувають у передбанкрутному стані.

Страйкують від Іркутська до Камчатки: у рф загострюється криза дорожнього обслуговування

У російських регіонах загострюється криза дорожнього обслуговування. Брак фінансування, борги та ризики банкрутств ставлять під загрозу роботу ключових підрядників, що може залишити міські та міжміські траси без належної підтримки. Сектор, який і без того працює у стресових умовах, демонструє системні ознаки виснаження, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, в Іркутській області ситуація погіршується одразу в трьох містах – Іркутську, Черемхово та Братську. За словами мера обласної столиці, у бюджеті не було коштів на утримання й ремонт доріг ані в жовтні, ані в листопаді, і невідомо, чи з’являться вони в грудні. За розрахунками, у 2026 році дорожня галузь регіону потребуватиме понад 117 млн рублів, тоді як нині закладено лише 30 млн рублів. Аналогічна нестача фінансування фіксується і у Черемхово. У Братську дорожні працівники ще на початку листопада зверталися з листом до путіна через затримки зарплати.

Прибутковість компаній стрімко тане: економіка рф входить у небезпечну фазу - розвідка28.11.25, 15:35 • 3820 переглядiв

Критичний стан галузі підтверджують і в Комі. Через накопичені борги "Специализированное дорожное управление" Воркути може зупинити роботу. Підприємство має заборгованість понад 100 млн рублів перед співробітниками та ще кілька десятків мільйонів – постачальникам пального й запчастин.

росія готова перетворити Сибір на пустелю заради водного шантажу Центральної Азії - розвідка09.12.25, 14:56 • 2655 переглядiв

На Камчатці проблеми тривають із минулого року: працівники "Спецдорремстроя" вже виходили на страйк. Обсяг боргів перевищив 175 млн рублів, а суд розглядає справу про банкрутство компанії.

На початку грудня страйк відбувся в Омську – будівельникам мосту не виплачували зарплату протягом трьох тижнів.

За оцінками галузевих організацій, озвученими влітку, 47 % системотвірних дорожно-будівельних компаній перебувають у передбанкрутному стані, а ще 35 % – у зоні високого ризику, додали у розвідці.

росія активізує діяльність у Придністров'ї для відволікання ресурсів України - розвідка10.12.25, 13:06 • 4192 перегляди

Схожі виклики спостерігаються і в інших сегментах регіональних бюджетів. На тлі війни проти України й дефіциту ресурсів суб’єкти федерації скорочують фінансування не лише дорожньої інфраструктури, а й лікарень, шкіл та фондів оплати праці бюджетників, що свідчить про все ширшу фінансову дестабілізацію 

- зазначено у повідомленні.

рф дедалі важче забезпечувати стабільний потік контрактників: у розвідці назвали причини та спрогнозували подальші кроки агресора24.11.25, 16:34 • 12450 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу