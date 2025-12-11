Страйкують від Іркутська до Камчатки: у рф загострюється криза дорожнього обслуговування

У російських регіонах загострюється криза дорожнього обслуговування. Брак фінансування, борги та ризики банкрутств ставлять під загрозу роботу ключових підрядників, що може залишити міські та міжміські траси без належної підтримки. Сектор, який і без того працює у стресових умовах, демонструє системні ознаки виснаження, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, в Іркутській області ситуація погіршується одразу в трьох містах – Іркутську, Черемхово та Братську. За словами мера обласної столиці, у бюджеті не було коштів на утримання й ремонт доріг ані в жовтні, ані в листопаді, і невідомо, чи з’являться вони в грудні. За розрахунками, у 2026 році дорожня галузь регіону потребуватиме понад 117 млн рублів, тоді як нині закладено лише 30 млн рублів. Аналогічна нестача фінансування фіксується і у Черемхово. У Братську дорожні працівники ще на початку листопада зверталися з листом до путіна через затримки зарплати.

Критичний стан галузі підтверджують і в Комі. Через накопичені борги "Специализированное дорожное управление" Воркути може зупинити роботу. Підприємство має заборгованість понад 100 млн рублів перед співробітниками та ще кілька десятків мільйонів – постачальникам пального й запчастин.

На Камчатці проблеми тривають із минулого року: працівники "Спецдорремстроя" вже виходили на страйк. Обсяг боргів перевищив 175 млн рублів, а суд розглядає справу про банкрутство компанії.

На початку грудня страйк відбувся в Омську – будівельникам мосту не виплачували зарплату протягом трьох тижнів.

За оцінками галузевих організацій, озвученими влітку, 47 % системотвірних дорожно-будівельних компаній перебувають у передбанкрутному стані, а ще 35 % – у зоні високого ризику, додали у розвідці.

Схожі виклики спостерігаються і в інших сегментах регіональних бюджетів. На тлі війни проти України й дефіциту ресурсів суб’єкти федерації скорочують фінансування не лише дорожньої інфраструктури, а й лікарень, шкіл та фондів оплати праці бюджетників, що свідчить про все ширшу фінансову дестабілізацію