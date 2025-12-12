російська "воєнна економіка" вичерпала ресурс: у розвідці розповіли про ознаки

$42.270.01
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 3322 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
07:00 • 12175 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 21508 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 34119 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 43817 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 36663 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 35626 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 53000 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 22306 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
Публікації
Ексклюзиви
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 53014 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 57058 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 56908 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 67567 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 67756 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Подоляк
Блогери
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Франція
Велика Британія
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 2110 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 36079 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 36654 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 41762 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 38096 перегляди
російська "воєнна економіка" вичерпала ресурс: у розвідці розповіли про ознаки

Київ • УНН

 • 60 перегляди

міністр фінансів рф антон сілуанов визнав, що бюджетне підживлення не може тривати безкінечно. Це свідчить про відмову від концепції "воєнної економіки" та ослаблення економічної динаміки росії.

російська "воєнна економіка" вичерпала ресурс: у розвідці розповіли про ознаки

російська економіка почала виснаження після періоду штучного стимулювання державними витратами, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

міністр фінансів рф антон сілуанов визнав, що бюджетне підживлення не може тривати безкінечно і неминуче призведе до дисбалансів. Це фактично означає відмову від концепції так званої "воєнної економіки", яку ще рік тому активно просували пропагандистські медіа, додали у розвідці.

Тоді офіційні звіти рясніли повідомленнями про рекордне завантаження підприємств оборонного сектору, зростання прибутків і зарплат. Саме військово-промисловий комплекс подавався як "локомотив" економіки. Сьогодні він перетворився на тягар: за дев’ять місяців поточного року темпи зростання становили лише 0,3 % проти 5 % торік. Це відобразилося на доходах підприємств і рівні заробітних плат.

кремль поставив завдання забезпечити зростання ВВП на рівні 1 % у 2025 році, однак російські економісти дедалі частіше говорять про стагнацію та рецесію. Сигнали з різних секторів підтверджують: економічна динаміка росії слабшає, і перспективи свідчать не про відновлення, а про подальше погіршення 

- резюмували у розвідці.

Страйкують від Іркутська до Камчатки: у рф загострюється криза дорожнього обслуговування11.12.25, 16:21 • 3070 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
російська пропаганда
Державний бюджет
Війна в Україні