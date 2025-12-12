російська економіка почала виснаження після періоду штучного стимулювання державними витратами, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

міністр фінансів рф антон сілуанов визнав, що бюджетне підживлення не може тривати безкінечно і неминуче призведе до дисбалансів. Це фактично означає відмову від концепції так званої "воєнної економіки", яку ще рік тому активно просували пропагандистські медіа, додали у розвідці.

Тоді офіційні звіти рясніли повідомленнями про рекордне завантаження підприємств оборонного сектору, зростання прибутків і зарплат. Саме військово-промисловий комплекс подавався як "локомотив" економіки. Сьогодні він перетворився на тягар: за дев’ять місяців поточного року темпи зростання становили лише 0,3 % проти 5 % торік. Це відобразилося на доходах підприємств і рівні заробітних плат.

кремль поставив завдання забезпечити зростання ВВП на рівні 1 % у 2025 році, однак російські економісти дедалі частіше говорять про стагнацію та рецесію. Сигнали з різних секторів підтверджують: економічна динаміка росії слабшає, і перспективи свідчать не про відновлення, а про подальше погіршення - резюмували у розвідці.

