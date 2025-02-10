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Жены и дети павших защитников представили картины, созданные в память о родных

Киев  •  УНН

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Шестой музыкально-поэтический фестиваль собрал более 100 семей погибших воинов и представил 160 картин. Собранные средства пойдут на покупку автомобиля для 57 бригады ВСУ.

В Киеве состоялся шестой музыкально-поэтический фестиваль "Должны жить" ради чествования памяти погибших защитников российско-украинской войны передает УНН.

Детали

Мероприятие собрало более 100 семей из разных областей, которые потеряли родных на войне. На фестивале было представлено 160 картин, а также несколько книг, написанных женами и детьми воинов, как символ их несокрушимой силы и памяти. Дети имели возможность принять участие в мастер-классе по рисованию и выразить свои чувства через творчество, посмотреть концерт и киноленту "Где-то взялся Стрелок" о детях, рожденных после гибели родителей. Собранные средства пойдут на покупку автомобиля для 57 бригады ВСУ.

Сегодня в сообществе "Должны жить" - уже почти 6 000 семей погибших. Его история началась с Оксаны Боркун - жены павшего защитника Владимира Гунько. Он воевал с 2014 года, прошел ад Иловайского котла, был в плену. После демобилизации в 2016 ежегодно дарил подарки детям погибших побратимов на день святого Николая.

"Мы не просто чтим память, мы вспоминаем. Ведь помнить о погибших - это вспоминать, обниматься, смеяться, плакать", - комментирует Оксана Боркун, председатель сообщества „Должны жить".

К поддержке сообщества семей погибших защитников "Должны жить" присоединились благотворители. В частности, Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в рамках программы "МХП Поруч" отправляет подарки детям, которые из-за полномасштабной войны потеряли родителей. "Каждая картина, каждая страница книги, каждая строка стихотворения - это голос любви, памяти и силы. Наш Фонд в рамках программы "МХП Поруч" совместно с БФ "Должны жить" поддерживает детей погибших воинов. Потому что подарки - это не просто вещи, а напоминание, что папа-ангел или мама-ангел - рядом".

Справка

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
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