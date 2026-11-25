“Результат чудовий”: Буданов про застосування ракети Flamingo по Кримському мосту
Київ • УНН
Після серії ударів 16–19 листопада рух мостом повністю зупинили. Військові знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ на шляху до фінальної цілі, використовуючи широкий спектр засобів ураження.
Крилата ракета "Фламінго" продемонструвала чудовий результат під час атаки на Кримський міст. Про це журналістам заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає УНН.
"Наші безпілотні літальні апарати, наші ракети, вони показали чудовий результат під час удару по Кримському мосту. Ракета "Фламінго", всім відома, вона відпрацювала, всі бачать як – результат чудовий", сказав Буданов.
Триденна серія ударів по Кримському мосту
Сили оборони України протягом 16–17 та 19 листопада 2026 року завдали серію ударів по Кримському мосту.
Військові поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього, за даними Президента України Володимира Зеленського, були використані Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго", яка уразила залізничну частину мосту, та Р-360 "Нептун".
Перший удар був здійснений близько 6 ранку 16 листопада. Того дня для атаки використовувалися безпілотні літальні, які вразили й пошкодили судноплавний проліт мосту, тобто арку над автомобільною частиною.
Окупаційна влада півострова обмежила рух автомобілів мостом.
Вже 17 листопада були застосовані не лише дрони, а й крилаті ракети.
Після одноденної перерви, 19 листопада, о першій ночі Сили оборони знову атакували міст.
В результаті серії ударів із застосуванням важких дронів та крилатих ракет, зокрема "Фламінго", яка має бойову частину близько 1000 кг, міст зазнав критичних руйнувань та рух ним був повністю зупинений.
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