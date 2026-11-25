Разрушение Крымского моста после ракетного удара 17 ноября

Крылатая ракета "Фламинго" продемонстрировала отличный результат во время атаки на Крымский мост. Об этом журналистам заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает УНН.

"Наши беспилотные летательные аппараты, наши ракеты — они показали отличный результат во время удара по Крымскому мосту. Ракета "Фламинго", всем известная, — она отработала, все видят как: результат отличный", — сказал Буданов.

Трехдневная серия ударов по Крымскому мосту

Силы обороны Украины в течение 16–17 и 19 ноября 2026 года нанесли серию ударов по Крымскому мосту.

Военные поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к финальной цели. Для этого, по данным Президента Украины Владимира Зеленского, были использованы Dovbush, "Вендетта", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго", которая поразила железнодорожную часть моста, и Р-360 "Нептун".

Первый удар был нанесен около 6 утра 16 ноября. В тот день для атаки использовались беспилотные летательные аппараты, которые поразили и повредили судоходный пролет моста, то есть арку над автомобильной частью.

Оккупационные власти полуострова ограничили движение автомобилей по мосту.

Уже 17 ноября были применены не только дроны, но и крылатые ракеты.

После однодневного перерыва, 19 ноября, в час ночи Силы обороны снова атаковали мост.

В результате серии ударов с применением тяжелых дронов и крылатых ракет, в частности "Фламинго", которая имеет боевую часть массой около 1000 кг, мост получил критические разрушения, и движение по нему было полностью остановлено.

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По оценкам экспертов, стоимость Крымского моста составляет 4–5 млрд долларов, и он обеспечивает движение людей и грузов между материковой Россией и оккупированным полуостровом, что, в частности, питает экономику. Следовательно, такой удар имел значительный экономический эффект, а масштабное применение широкого спектра вооружений для проведения такой операции было вполне оправданным.

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