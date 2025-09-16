$41.280.03
Эксклюзив
09:19 • 1964 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 9334 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 9386 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 18915 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 19636 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 53532 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 63736 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 45493 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 46399 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 43463 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Facebook

Суд в Италии принял решение об экстрадиции в Германию подозреваемого по делу "Северных потоков" - СМИ

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Итальянский суд принял решение об экстрадиции в Германию подозреваемого по делу о взрывах на "Северных потоках" в сентябре 2022 года. Подозреваемый отрицает обвинения, адвокат украинца планирует обжаловать решение.

Суд в Италии принял решение об экстрадиции в Германию подозреваемого по делу "Северных потоков" - СМИ

Подозреваемого в связи со взрывами на "Северных потоках" могут экстрадировать в Германию, решение принял итальянский суд, пишет УНН со ссылкой на ntv.de.

Детали

"Во вторник итальянский суд вынес решение об экстрадиции в Германию предполагаемого организатора атак на газопроводы "Северный поток", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета Welt, адвокат украинца уже заявил, что в случае одобрения экстрадиции он подаст апелляцию в Кассационный суд Рима, чтобы предотвратить экстрадицию. Однако перспективы, как указано, считаются незначительными. 49-летний подозреваемый отрицает обвинения.

В Италии задержан украинец по подозрению в причастности к диверсии на «Nord Stream»21.08.25, 13:45 • 3991 просмотр

Дополнение

Федеральная прокуратура Германии обвиняет этого человека в координации атак на газопроводы в Балтийском море в сентябре 2022 года. Один из подозреваемых был арестован в августе во время отпуска в Италии.

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Северный поток
Рим
Италия
Германия