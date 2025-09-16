Суд в Италии принял решение об экстрадиции в Германию подозреваемого по делу "Северных потоков" - СМИ
Итальянский суд принял решение об экстрадиции в Германию подозреваемого по делу о взрывах на "Северных потоках" в сентябре 2022 года. Подозреваемый отрицает обвинения, адвокат украинца планирует обжаловать решение.
Подозреваемого в связи со взрывами на "Северных потоках" могут экстрадировать в Германию, решение принял итальянский суд, пишет УНН со ссылкой на ntv.de.
Детали
"Во вторник итальянский суд вынес решение об экстрадиции в Германию предполагаемого организатора атак на газопроводы "Северный поток", - говорится в сообщении.
Как сообщает газета Welt, адвокат украинца уже заявил, что в случае одобрения экстрадиции он подаст апелляцию в Кассационный суд Рима, чтобы предотвратить экстрадицию. Однако перспективы, как указано, считаются незначительными. 49-летний подозреваемый отрицает обвинения.
Дополнение
Федеральная прокуратура Германии обвиняет этого человека в координации атак на газопроводы в Балтийском море в сентябре 2022 года. Один из подозреваемых был арестован в августе во время отпуска в Италии.