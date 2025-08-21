В Италии задержан украинец по подозрению в причастности к диверсии на «Nord Stream»

В итальянском регионе Эмилия-Романья задержан предполагаемый причастный к детонации трубопроводов "Северный поток" (Nord Stream). Это украинец Сергей К., который, по данным следствия, якобы находился на борту парусника, которым пользовались нападавшие.

Передает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Итальянская полиция арестовала гражданина Украины Сергея К. в среду вечером в районе Римини на основании европейского ордера на арест. В ходе расследования подрыва "Nord Stream", генеральный прокурор Йенс Роммель выдал первый ордер на арест одного из подозреваемых в 2024 году. Впрочем, обвиняемого не удалось арестовать сразу. Он покинул свое место жительства в Польше до задержания.

Контекст

Генеральный прокурор Федерального прокурора расследует взрывы в сети трубопроводов "Северного потока" с 2022 года. Сейчас по делу сформированы подозрения в "антиконституционном саботаже и причинении взрыва".

Если рассматривать версию с нападением на трубопроводы, по данным следствия, они были осуществлены в сентябре 2022 года. В материалах расследования фигурирует группа, в составе которой были украинские водолазы. Их якобы доставили со специально арендованной парусной яхты в район трубопроводов, чтобы затем заложить взрывчатку на морское дно.

Сергей К., как сообщается, находился на борту лодки под названием "Андромеда". Но следователи Федеральной прокуратуры предполагают, что он не был одним из водолазов, - отмечает Spiegel.

Источники в службах безопасности сообщают, что до сих пор непонятно, когда Сергея К. экстрадируют в Германию.

Дополнение

"Spiegel" в 2024 году пообщался с людьми, которые хорошо знают события в Украине.

Представители спецгруппы водолазов не имели намерения совершать преступление, говорится в материале немецкого издания.

Поскольку прибыль от поставок газа в Германию в значительной степени способствовала финансированию агрессивной войны России против Украины, то диверсия на трубопроводе "Nord Stream" была действием относительно "законной военной цели", пишет Spiegel, подкрепляя вывод взглядами "украинских мужчин и женщин".

Еще одна важная деталь, о которой пишет немецкое издание:

Операция (имеется в виду саботаж на трубопроводе "Nord Stream"), как отмечает Spiegel, была санкционирована украинскими вооруженными силами.

Политики и СМИ сначала предполагали, что за взрывами стоят российские преступники. Следователи Федеральной полиции и Федеральной прокуратуры в конце концов выследили парусную яхту и обнаружили ее связи с Украиной - пишет издание.

Напомним

По этому делу за прошедшие годы появлялась следующая информация:

Старший украинский военный офицер, имевший глубокие связи с разведывательными службами Украины, сыграл центральную роль во взрыве газопровода Nord Stream в прошлом году.

Германия сделает все возможное, чтобы газопровод Nord Stream-2 не заработал.

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность запуска газопровода "Северный поток-2".