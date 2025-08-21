В Італії затримано українця за підозрою у причетності до диверсії на "Nord Stream"

У італійському регіоні Емілія-Романья затримано ймовірного причетного до детонації трубопроводів "Північний потік" (Nord Stream). Це українець Сергій К., який за даними слідства, нібито перебував на борту вітрильника, яким користувалися нападники.

Передає УНН із посиланням на Spiegel.

Деталі

Італійська поліція заарештувала громадянина України Сергія К. у середу ввечері в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт. Під час розслідування підриву "Nord Stream", генеральний прокурор Єнс Роммель видав перший ордер на арешт одного з підозрюваних у 2024 році. Втім, обвинуваченого не вдалося заарештувати одразу. Він покинув своє місце проживання у Польщі до затримання.

Контекст

Генеральний прокурор Федерального прокурора розслідує вибухи у мережі трубопроводів "Північного потоку" з 2022 року. Наразі у справі сформовані підозри у "антиконституційному саботажі та спричиненні вибуху".

Напад на трубопроводи було здійснено у вересні 2022 року. У матеріалах розслідування фігурує группа, у складі якої були українські водолази. Їх нібито доставили зі спеціально орендованої вітрильної яхти до району трубопроводів, щоб потім закласти вибухівку на морське дно.

Сергій К., як повідомляється, перебував на борту човна під назвою "Андромеда". Але слідчі Федеральної прокуратури припускають, що він не був одним із водолазів, - зазначає Spiegel.

Джерела в службах безпеки повідомляють, що досі незрозуміло, коли Сергія К. екстрадують до Німеччини.

Доповнення

"Spiegel" у 2024 році поспілкувався з людьми, які добре знають події в Україні.

Представники спецгрупи водолазів не мали наміру вчиняти злочин, ідеться у матеріалі німецького видання.

Оскільки прибуток від поставок газу до Німеччини значною мірою сприяв фінансуванню агресивної війни росії проти України, тож диверсія на трубопроводі "Nord Stream" було дією відносно "законної військової цілі", пише Spiegel, підкріплюючи висновок поглядами "українських чоловіків та жінок".

Ще одна важлива деталь, про яку пише німецьке видання:

Операція (мається на увазі саботаж на трубопроводі "Nord Stream"), як зазначає Spiegel, була санкціонована українськими збройними силами.

Політики та ЗМІ спочатку припускали, що за вибухами стоять російські злочинці. Слідчі Федеральної поліції та Федеральної прокуратури зрештою вистежили вітрильну яхту та виявили її зв'язки з Україною - пише видання.

Нагадаємо

По цій справі за минулі роки з'являлась наступна інформація:

Старший український військовий офіцер, який мав глибокі зв’язки з розвідувальними службами України, зіграв центральну роль у вибуху газопроводу Nord Stream минулого року.

Німеччина зробить все можливе, щоб газопровід Nord Stream-2 не запрацював.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключив можливість запуску газопроводу "Північний потік-2".