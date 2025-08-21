В Італії затримано українця за підозрою у причетності до диверсії на "Nord Stream"

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
10:22 • 2492 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 16160 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 27125 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 32381 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 59295 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 153163 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 68600 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 124983 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 327581 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 100789 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.9м/с
38%
745мм
Популярнi новини
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 54781 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 51356 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 33987 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список06:48 • 18271 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 8928 перегляди
Публікації
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 9910 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 72316 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 153173 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 124992 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 327599 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Європа
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 42867 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 39141 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 39603 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 68069 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 83997 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Пістолет
Гривня

В Італії затримано українця за підозрою у причетності до диверсії на "Nord Stream"

Київ • УНН

 • 886 перегляди

В Італії затримано громадянина України Сергія К. за підозрою у причетності до вибухів на трубопроводах "Північний потік". Він нібито перебував на борту вітрильника, яким користувалися нападники.

В Італії затримано українця за підозрою у причетності до диверсії на "Nord Stream"

У італійському регіоні Емілія-Романья затримано ймовірного причетного до детонації трубопроводів "Північний потік" (Nord Stream). Це українець Сергій К., який за даними слідства, нібито перебував на борту вітрильника, яким користувалися нападники.

Передає УНН із посиланням на Spiegel.

Деталі

Італійська поліція заарештувала громадянина України Сергія К. у середу ввечері в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт. Під час розслідування підриву "Nord Stream", генеральний прокурор Єнс Роммель видав перший ордер на арешт одного з підозрюваних у 2024 році. Втім, обвинуваченого не вдалося заарештувати одразу. Він покинув своє місце проживання у Польщі до затримання.

Контекст

Генеральний прокурор Федерального прокурора розслідує вибухи у мережі трубопроводів "Північного потоку" з 2022 року. Наразі у справі сформовані підозри у "антиконституційному саботажі та спричиненні вибуху".

Напад на трубопроводи було здійснено у вересні 2022 року. У матеріалах розслідування фігурує группа, у складі якої були українські водолази. Їх нібито доставили зі спеціально орендованої вітрильної яхти до району трубопроводів, щоб потім закласти вибухівку на морське дно.

Сергій К., як повідомляється, перебував на борту човна під назвою "Андромеда". Але слідчі Федеральної прокуратури припускають, що він не був одним із водолазів, - зазначає Spiegel.

Джерела в службах безпеки повідомляють, що досі незрозуміло, коли Сергія К. екстрадують до Німеччини. 

Доповнення

"Spiegel" у 2024 році поспілкувався з людьми, які добре знають події в Україні.

Представники спецгрупи водолазів не мали наміру вчиняти злочин, ідеться у матеріалі німецького видання.

Оскільки прибуток від поставок газу до Німеччини значною мірою сприяв фінансуванню агресивної війни росії проти України, тож диверсія на трубопроводі "Nord Stream" було дією відносно "законної військової цілі", пише Spiegel, підкріплюючи висновок поглядами "українських чоловіків та жінок".

Ще одна важлива деталь, про яку пише німецьке видання:

Операція (мається на увазі саботаж на трубопроводі "Nord Stream"), як зазначає  Spiegel, була санкціонована українськими збройними силами.

Політики та ЗМІ спочатку припускали, що за вибухами стоять російські злочинці. Слідчі Федеральної поліції та Федеральної прокуратури зрештою вистежили вітрильну яхту та виявили її зв'язки з Україною

- пише видання.

Нагадаємо

По цій справі за минулі роки з'являлась наступна інформація:

Старший український військовий офіцер, який мав глибокі зв’язки з розвідувальними службами України, зіграв центральну роль у вибуху газопроводу Nord Stream минулого року.

Німеччина зробить все можливе, щоб газопровід Nord Stream-2 не запрацював

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключив можливість запуску газопроводу "Північний потік-2".

Ігор Тележніков

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
Європол
Північний потік — 2
Північний потік
Financial Times
The Washington Post
Der Spiegel
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Італія
Німеччина
Україна
Польща