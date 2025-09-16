$41.280.03
Суд в Італії ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного у справі "Північних потоків" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Італійський суд ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного у справі про вибухи на "Північних потоках" у вересні 2022 року. Підозрюваний заперечує звинувачення, адвокат українця планує оскаржити рішення.

Суд в Італії ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного у справі "Північних потоків" - ЗМІ

Підозрюваного у зв'язку з вибухами на "Північних потоках" можуть екстрадувати до Німеччини, рішення ухвалив італійський суд, пише УНН з посиланням на ntv.de.

Деталі

"У вівторок італійський суд виніс рішення про екстрадицію до Німеччини передбачуваного організатора атак на газопроводи "Північний потік", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляє газета Welt, адвокат українця вже заявив, що у разі схвалення екстрадиції він подасть апеляцію до Касаційного суду Риму, щоб запобігти екстрадиції. Однак перспективи, як вказано, вважаються незначними. 49-річний підозрюваний заперечує звинувачення.

В Італії затримано українця за підозрою у причетності до диверсії на "Nord Stream"21.08.25, 13:45 • 3991 перегляд

Доповнення

Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує цю людину в координації атак на газопроводи у Балтійському морі у вересні 2022 року. Один із підозрюваних був заарештований у серпні під час відпустки в Італії.

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордоном
Північний потік
Рим
Італія
Німеччина