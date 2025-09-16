Суд в Італії ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного у справі "Північних потоків" - ЗМІ
Італійський суд ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного у справі про вибухи на "Північних потоках" у вересні 2022 року. Підозрюваний заперечує звинувачення, адвокат українця планує оскаржити рішення.
Підозрюваного у зв'язку з вибухами на "Північних потоках" можуть екстрадувати до Німеччини, рішення ухвалив італійський суд, пише УНН з посиланням на ntv.de.
Деталі
"У вівторок італійський суд виніс рішення про екстрадицію до Німеччини передбачуваного організатора атак на газопроводи "Північний потік", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляє газета Welt, адвокат українця вже заявив, що у разі схвалення екстрадиції він подасть апеляцію до Касаційного суду Риму, щоб запобігти екстрадиції. Однак перспективи, як вказано, вважаються незначними. 49-річний підозрюваний заперечує звинувачення.
Доповнення
Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує цю людину в координації атак на газопроводи у Балтійському морі у вересні 2022 року. Один із підозрюваних був заарештований у серпні під час відпустки в Італії.