Польща запускає супутник MikroSAR для незалежної військової розвідки

Київ • УНН

 • 2200 перегляди

Міністр оборони Польщі анонсував запуск супутника MikroSAR з бази США 30 березня. Новий апарат забезпечить цілодобову розвідку незалежно від погоди.

Польща запускає супутник MikroSAR для незалежної військової розвідки

30 березня Польща планує запуск чергового супутника MikroSAR, який стане ще одним кроком до створення власної системи супутникової розвідки для Збройних сил. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Цезарій Томчик у соцмережі Х, пише УНН.

Уже 30 березня о 12:20 за польським часом із бази ВПС США Ванденберг заплановано запуск чергового супутника MikroSAR з угруповання POLSARI

- йдеться у повідомленні.

За словами Томчика, це буде ще один крок на шляху до створення незалежних супутникових розвідувальних можливостей Збройних сил Польщі. Причому супутники діятимуть незалежно від погодних умов і часу доби.

На практиці це означає: кращу ситуаційну обізнаність, швидше ухвалення рішень і реальне зміцнення безпеки держави

- зазначив Цезарій Томчик.

Ольга Розгон

