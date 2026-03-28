рф стежить з супутників за базами США в інтересах Ірану, знімати санкції не можна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує щодня інформацію від розвідувальних органів в онлайн-форматі, навіть перебуваючи поза межами України. Про це він заявив під час Zoom-спілкування з журналістами в рамках офіційного візиту до Катару, передає УНН.

За словами глави держави, вранці 28 березня він отримав інформацію про те, що російські супутники в інтересах Ірану здійснили зйомки військових об’єктів США на Близькому Сході.

Він додав, що в цьому списку немає об’єктів України, а також розкритикував послаблення санкцій проти рф.

Але хто кому допомагає, знімаючи санкції з агресора, який щоденно заробляє гроші, передає відповідну інформацію щодо атак на американські, близькосхідні, британські, американсько-британські бази тощо? Коли в Україні проводиться зйомка об’єктів, ми завжди знаємо, що їх треба прикривати, тому що пропрацьовується операція щодо їх знищення. Енерго- та водопостачання, військові обʼєкти тощо. Всі знають, для чого повторна зйомка, - вони готуються. Якщо "рускіє" це роблять, як можна знімати санкції?