рф стежить з супутників за базами США в інтересах Ірану, знімати санкції не можна - Зеленський
Київ • УНН
російські супутники знімали військові об’єкти США та союзників на Близькому Сході в інтересах Ірану. Президент закликав не знімати санкції з агресора.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує щодня інформацію від розвідувальних органів в онлайн-форматі, навіть перебуваючи поза межами України. Про це він заявив під час Zoom-спілкування з журналістами в рамках офіційного візиту до Катару, передає УНН.
За словами глави держави, вранці 28 березня він отримав інформацію про те, що російські супутники в інтересах Ірану здійснили зйомки військових об’єктів США на Близькому Сході.
24 березня вони зняли американсько-британську базу Дієго-Гарсія на острові Чагос в Індійському океані. Також проводилася зйомка міжнародного аеропорту Кувейту й частини території нафтового промислу на базі родовища Великий Бурган. 25 березня - авіабаза Принц Султан у Саудівській Аравії. 26 березня – нафтогазове родовище Шайбах (Саудівська Аравія), авіабаза Інджирлік (Туреччина), авіабаза Аль-Удейд (Катар)
Він додав, що в цьому списку немає об’єктів України, а також розкритикував послаблення санкцій проти рф.
Але хто кому допомагає, знімаючи санкції з агресора, який щоденно заробляє гроші, передає відповідну інформацію щодо атак на американські, близькосхідні, британські, американсько-британські бази тощо? Коли в Україні проводиться зйомка об’єктів, ми завжди знаємо, що їх треба прикривати, тому що пропрацьовується операція щодо їх знищення. Енерго- та водопостачання, військові обʼєкти тощо. Всі знають, для чого повторна зйомка, - вони готуються. Якщо "рускіє" це роблять, як можна знімати санкції?
Зеленський звернув увагу на необхідність тиснути на російську федерацію.
Зняття санкцій - це точно не тиск. Виходить дивно. Знімаються санкції, а агресор передає інформацію, щоб бити по об’єктах, зокрема, тих країн, які говорять про зняття санкцій або вже їх знімають
Володимир Зеленський зазначив, що Україна ділиться з партнерами на Близькому Сході своїми напрацюваннями і досвідом протистояння російським і іранським дронам.