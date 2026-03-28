$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.6м/с
78%
746мм
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Руслан Кравченко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Іран
Катар
Сполучені Штати Америки
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 10074 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 10837 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 12132 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 19934 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 23719 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times

рф стежить з супутників за базами США в інтересах Ірану, знімати санкції не можна - Зеленський

Київ • УНН

 • 728 перегляди

російські супутники знімали військові об’єкти США та союзників на Близькому Сході в інтересах Ірану. Президент закликав не знімати санкції з агресора.

рф стежить з супутників за базами США в інтересах Ірану, знімати санкції не можна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує щодня інформацію від розвідувальних органів в онлайн-форматі, навіть перебуваючи поза межами України. Про це він заявив під час Zoom-спілкування з журналістами в рамках офіційного візиту до Катару, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, вранці 28 березня він отримав інформацію про те, що російські супутники в інтересах Ірану здійснили зйомки військових об’єктів США на Близькому Сході.

24 березня вони зняли американсько-британську базу Дієго-Гарсія на острові Чагос в Індійському океані. Також проводилася зйомка міжнародного аеропорту Кувейту й частини території нафтового промислу на базі родовища Великий Бурган. 25 березня - авіабаза Принц Султан у Саудівській Аравії. 26 березня – нафтогазове родовище Шайбах (Саудівська Аравія), авіабаза Інджирлік (Туреччина), авіабаза Аль-Удейд (Катар)

- заявив Зеленський.

Він додав, що в цьому списку немає об’єктів України, а також розкритикував послаблення санкцій проти рф.

Але хто кому допомагає, знімаючи санкції з агресора, який щоденно заробляє гроші, передає відповідну інформацію щодо атак на американські, близькосхідні, британські, американсько-британські бази тощо? Коли в Україні проводиться зйомка об’єктів, ми завжди знаємо, що їх треба прикривати, тому що пропрацьовується операція щодо їх знищення. Енерго- та водопостачання, військові обʼєкти тощо. Всі знають, для чого повторна зйомка, - вони готуються. Якщо "рускіє" це роблять, як можна знімати санкції?

- каже глава держави.

Зеленський звернув увагу на необхідність тиснути на російську федерацію.

Зняття санкцій - це точно не тиск. Виходить дивно. Знімаються санкції, а агресор передає інформацію, щоб бити по об’єктах, зокрема, тих країн, які говорять про зняття санкцій або вже їх знімають

– резюмував Президент.

Нагадаємо

Володимир Зеленський зазначив, що Україна ділиться з партнерами на Близькому Сході своїми напрацюваннями і досвідом протистояння російським і іранським дронам.

Євген Устименко

ПолітикаСвітТехнології
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Саудівська Аравія
Катар
Кувейт
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран