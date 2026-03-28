рф следит со спутников за базами США в интересах Ирана, снимать санкции нельзя - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно получает информацию от разведывательных органов в онлайн-формате, даже находясь за пределами Украины. Об этом он заявил во время Zoom-общения с журналистами в рамках официального визита в Катар, передает УНН.

По словам главы государства, утром 28 марта он получил информацию о том, что российские спутники в интересах Ирана осуществили съемки военных объектов США на Ближнем Востоке.

Он добавил, что в этом списке нет объектов Украины, а также раскритиковал ослабление санкций против рф.

Но кто кому помогает, снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, передает соответствующую информацию об атаках на американские, ближневосточные, британские, американско-британские базы и т.д.? Когда в Украине проводится съемка объектов, мы всегда знаем, что их надо прикрывать, потому что прорабатывается операция по их уничтожению. Энерго- и водоснабжение, военные объекты и т.д. Все знают, для чего повторная съемка, - они готовятся. Если "русские" это делают, как можно снимать санкции?