рф следит со спутников за базами США в интересах Ирана, снимать санкции нельзя - Зеленский
российские спутники снимали военные объекты США и союзников на Ближнем Востоке в интересах Ирана. Президент призвал не снимать санкции с агрессора.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно получает информацию от разведывательных органов в онлайн-формате, даже находясь за пределами Украины. Об этом он заявил во время Zoom-общения с журналистами в рамках официального визита в Катар, передает УНН.
По словам главы государства, утром 28 марта он получил информацию о том, что российские спутники в интересах Ирана осуществили съемки военных объектов США на Ближнем Востоке.
24 марта они сняли американско-британскую базу Диего-Гарсия на острове Чагос в Индийском океане. Также проводилась съемка международного аэропорта Кувейта и части территории нефтяного промысла на базе месторождения Большой Бурган. 25 марта - авиабаза Принц Султан в Саудовской Аравии. 26 марта - нефтегазовое месторождение Шайбах (Саудовская Аравия), авиабаза Инджирлик (Турция), авиабаза Аль-Удейд (Катар)
Он добавил, что в этом списке нет объектов Украины, а также раскритиковал ослабление санкций против рф.
Но кто кому помогает, снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, передает соответствующую информацию об атаках на американские, ближневосточные, британские, американско-британские базы и т.д.? Когда в Украине проводится съемка объектов, мы всегда знаем, что их надо прикрывать, потому что прорабатывается операция по их уничтожению. Энерго- и водоснабжение, военные объекты и т.д. Все знают, для чего повторная съемка, - они готовятся. Если "русские" это делают, как можно снимать санкции?
Зеленский обратил внимание на необходимость давить на российскую федерацию.
Снятие санкций - это точно не давление. Получается странно. Снимаются санкции, а агрессор передает информацию, чтобы бить по объектам, в частности, тех стран, которые говорят о снятии санкций или уже их снимают
Владимир Зеленский отметил, что Украина делится с партнерами на Ближнем Востоке своими наработками и опытом противостояния российским и иранским дронам.