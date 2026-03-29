Польша запускает спутник MikroSAR для независимой военной разведки
Киев • УНН
Министр обороны Польши анонсировал запуск спутника MikroSAR с базы США 30 марта. Новый аппарат обеспечит круглосуточную разведку независимо от погоды.
30 марта Польша планирует запуск очередного спутника MikroSAR, который станет еще одним шагом к созданию собственной системы спутниковой разведки для Вооруженных сил. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Цезарий Томчик в соцсети Х, пишет УНН.
Уже 30 марта в 12:20 по польскому времени с базы ВВС США Ванденберг запланирован запуск очередного спутника MikroSAR из группировки POLSARI
По словам Томчика, это будет еще один шаг на пути к созданию независимых спутниковых разведывательных возможностей Вооруженных сил Польши. Причем спутники будут действовать независимо от погодных условий и времени суток.
На практике это означает: лучшую ситуационную осведомленность, более быстрое принятие решений и реальное укрепление безопасности государства
