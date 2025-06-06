Польща відмовилась від закупівлі 32 гелікоптерів Black Hawk
Київ • УНН
Польща відмовилась від придбання 32 багатоцільових гелікоптерів S‑70i Black Hawk через зміну пріоритетів у постачанні озброєння. Раніше країна вже скасовувала угоду на закупівлю французьких Caracal.
Агентство оснащення польської армії скасувало тендер на закупівлю 32 багатофункціональних гелікоптерів S‑70i Black Hawk виробництва PZL Mielec. Про це повідомляє УНН з посиланням на Onet.pl.
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Припинення тендеру було викликане переглядом пріоритетів постачання озброєння для Збройних Сил Польщі, пише Onet.pl.
Ми мусимо реалізувати ті завдання, які мають найвищі пріоритети
Військовий пояснив, що закупівля здійснюється на основі Централізованих планів, сформованих Генеральним штабом ЗС Польщі, а зміни – результат формування нових стратегічних пріоритетів та забезпечення балансу між потребами і ресурсами.
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За інформацією фінансового експерта з ПЗЛ Mielec, уряд країни останнім часом неодноразово відкочував або змінював військові закупівлі, зокрема гелікоптерів, з огляду на витрати і державну стратегію у сфері оборони.
Нагадаємо
Польща намагалася оновити парк військових гелікоптерів протягом останнього десятиліття. Раніше укладені угоди на закупівлю французьких Caracal були скасовані у 2015 році, натомість цього разу з Black Hawk відмовились перед підписанням контракту.
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