Польща відмовилась від закупівлі 32 гелікоптерів Black Hawk

Агентство оснащення польської армії скасувало тендер на закупівлю 32 багатофункціональних гелікоптерів S‑70i Black Hawk виробництва PZL Mielec. Про це повідомляє УНН з посиланням на Onet.pl.

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Припинення тендеру було викликане переглядом пріоритетів постачання озброєння для Збройних Сил Польщі, пише Onet.pl.

Ми мусимо реалізувати ті завдання, які мають найвищі пріоритети – пояснив речник агентства, підполковник Гжегож Полак.

Військовий пояснив, що закупівля здійснюється на основі Централізованих планів, сформованих Генеральним штабом ЗС Польщі, а зміни – результат формування нових стратегічних пріоритетів та забезпечення балансу між потребами і ресурсами.

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За інформацією фінансового експерта з ПЗЛ Mielec, уряд країни останнім часом неодноразово відкочував або змінював військові закупівлі, зокрема гелікоптерів, з огляду на витрати і державну стратегію у сфері оборони.

Нагадаємо

Польща намагалася оновити парк військових гелікоптерів протягом останнього десятиліття. Раніше укладені угоди на закупівлю французьких Caracal були скасовані у 2015 році, натомість цього разу з Black Hawk відмовились перед підписанням контракту.

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