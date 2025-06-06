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Польща відмовилась від закупівлі 32 гелікоптерів Black Hawk

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

Польща відмовилась від придбання 32 багатоцільових гелікоптерів S‑70i Black Hawk через зміну пріоритетів у постачанні озброєння. Раніше країна вже скасовувала угоду на закупівлю французьких Caracal.

Польща відмовилась від закупівлі 32 гелікоптерів Black Hawk

Агентство оснащення польської армії скасувало тендер на закупівлю 32 багатофункціональних гелікоптерів S‑70i Black Hawk виробництва PZL Mielec. Про це повідомляє УНН з посиланням на Onet.pl.

Деталі

Припинення тендеру було викликане переглядом пріоритетів постачання озброєння для Збройних Сил Польщі, пише Onet.pl.

Ми мусимо реалізувати ті завдання, які мають найвищі пріоритети

– пояснив речник агентства, підполковник Гжегож Полак.

Військовий пояснив, що закупівля здійснюється на основі Централізованих планів, сформованих Генеральним штабом ЗС Польщі, а зміни – результат формування нових стратегічних пріоритетів та забезпечення балансу між потребами і ресурсами.

Додатково

За інформацією фінансового експерта з ПЗЛ Mielec, уряд країни останнім часом неодноразово відкочував або змінював військові закупівлі, зокрема гелікоптерів, з огляду на витрати і державну стратегію у сфері оборони.

Нагадаємо

Польща намагалася оновити парк військових гелікоптерів протягом останнього десятиліття. Раніше укладені угоди на закупівлю французьких Caracal були скасовані у 2015 році, натомість цього разу з Black Hawk відмовились перед підписанням контракту.

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу03.06.25, 14:55 • 258538 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Збройні сили Польщі
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