Польша отказалась от закупки 32 вертолетов Black Hawk

Агентство оснащения польской армии отменило тендер на закупку 32 многофункциональных вертолетов S-70i Black Hawk производства PZL Mielec. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.pl.

Детали

Приостановление тендера было вызвано пересмотром приоритетов поставки вооружения для Вооруженных Сил Польши, пишет Onet.pl.

Мы должны реализовать те задачи, которые имеют наивысшие приоритеты – пояснил представитель агентства, подполковник Гжегож Полак.

Военный пояснил, что закупка осуществляется на основе Централизованных планов, сформированных Генеральным штабом ВС Польши, а изменения – результат формирования новых стратегических приоритетов и обеспечения баланса между потребностями и ресурсами.

Дополнительно

По информации финансового эксперта из ПЗЛ Mielec, правительство страны в последнее время неоднократно откатывало или меняло военные закупки, в частности вертолетов, учитывая расходы и государственную стратегию в сфере обороны.

Напомним

Польша пыталась обновить парк военных вертолетов в течение последнего десятилетия. Ранее заключенные соглашения на закупку французских Caracal были отменены в 2015 году, зато на этот раз от Black Hawk отказались перед подписанием контракта.

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