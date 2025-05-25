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Польща підняла у небо військову авіацію через атаку рф по Україні

Київ • УНН

 • 2348 перегляди

Через масовану ракетну атаку Росії по Україні, Польща підняла у небо військову авіацію. Оперативний командир мобілізував усі сили для безпеки.

Польща підняла у небо військову авіацію через атаку рф по Україні

Польща підняла в небо військову авіацію вночі в неділю через масовану ракетну атаку Росії по території України. Про це інформує УНН з посиланням  на польське Міністерство оборони у соціальній мережі Х (Twitter).

Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі

- повідомило оборонне відомство Польщі.

Зазначається, що оперативний командир регіональними збройними силами мобілізував усі наявні сили та ресурси, що були в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності.

Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою зникнення

- йдеться у дописі.

Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування.

ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики25.05.25, 02:07 • 2088 переглядiв

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