Польща підняла у небо військову авіацію через атаку рф по Україні
Київ • УНН
Через масовану ракетну атаку Росії по Україні, Польща підняла у небо військову авіацію. Оперативний командир мобілізував усі сили для безпеки.
Польща підняла в небо військову авіацію вночі в неділю через масовану ракетну атаку Росії по території України. Про це інформує УНН з посиланням на польське Міністерство оборони у соціальній мережі Х (Twitter).
Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі
Зазначається, що оперативний командир регіональними збройними силами мобілізував усі наявні сили та ресурси, що були в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності.
Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою зникнення
Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування.
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