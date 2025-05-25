Польша подняла в небо военную авиацию из-за атаки рф по Украине
Киев • УНН
Из-за массированной ракетной атаки России по Украине, Польша подняла в небо военную авиацию. Оперативный командир мобилизовал все силы для безопасности.
Польша подняла в небо военную авиацию ночью в воскресенье из-за массированной ракетной атаки России по территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское Министерство обороны в социальной сети Х (Twitter).
Внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве
Отмечается, что оперативный командир региональными вооруженными силами мобилизовал все имеющиеся силы и ресурсы, которые были в его распоряжении, дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности.
Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой исчезновения
Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.
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