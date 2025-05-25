Польша подняла в небо военную авиацию из-за атаки рф по Украине

Польша подняла в небо военную авиацию ночью в воскресенье из-за массированной ракетной атаки России по территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское Министерство обороны в социальной сети Х (Twitter).

Внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве