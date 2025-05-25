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Польша подняла в небо военную авиацию из-за атаки рф по Украине

Киев • УНН

 • 1994 просмотра

Из-за массированной ракетной атаки России по Украине, Польша подняла в небо военную авиацию. Оперативный командир мобилизовал все силы для безопасности.

Польша подняла в небо военную авиацию из-за атаки рф по Украине

Польша подняла в небо военную авиацию ночью в воскресенье из-за массированной ракетной атаки России по территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой  на польское Министерство обороны в социальной сети Х (Twitter).

Внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве

- сообщило оборонное ведомство Польши.

Отмечается, что оперативный командир региональными вооруженными силами мобилизовал все имеющиеся силы и ресурсы, которые были в его распоряжении, дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой исчезновения

- говорится в сообщении.

Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

ПС ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики25.05.25, 02:07 • 1928 просмотров

Вита Зеленецкая

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