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Невідомий об’єкт міг порушити повітряний простір Польщі - військові відправили пошукову

Київ • УНН

 • 8672 перегляди

Польща перевіряє ймовірне порушення повітряного простору невпізнаним об’єктом. Факт інциденту поки не підтверджено.

Невідомий об’єкт міг порушити повітряний простір Польщі - військові відправили пошукову
Фото ілюстративне

Повітряний простір Польщі міг порушити невпізнаний об'єкт, на південь від Любліна направили наземну пошуково-рятувальну групу, передає УНН із посиланням на командування Збройних сил Польщі.

У зв’язку з імовірним порушенням повітряного простору Республіки Польща невпізнаним об’єктом — інцидентом, що міг статися минулої ночі, — розпочато заходи з перевірки цієї події. На південь від Любліна направлено наземну пошуково-рятувальну групу Військ територіальної оборони для виявлення можливого місця падіння об’єкта. У заходах також беруть участь поліція та Військова жандармерія 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Командуванні Збройних сил Польщі, ці дії спрямовані на перевірку зафіксованого радіолокаційного сигналу та повідомлень від місцевих жителів, а також на встановлення природи ймовірного об’єкта — або ж на підтвердження того, що зафіксований сигнал міг бути наслідком метеорологічних явищ чи аномалій.

На даному етапі факт порушення повітряного простору Польщі не підтверджено 

- зазначено у повідомленні.

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Антоніна Туманова

Світ
Збройні сили Польщі
Люблін
Польща