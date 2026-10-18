Неизвестный объект мог нарушить воздушное пространство Польши — военные направили поисковую группу

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Воздушное пространство Польши мог нарушить неопознанный объект, к югу от Люблина направили наземную поисково-спасательную группу, передает УНН со ссылкой на командование Вооруженных сил Польши.

В связи с вероятным нарушением воздушного пространства Республики Польша неопознанным объектом — инцидентом, который мог произойти прошлой ночью, — начаты мероприятия по проверке этого события. К югу от Люблина направлена наземная поисково-спасательная группа Войск территориальной обороны для выявления возможного места падения объекта. В мероприятиях также участвуют полиция и Военная жандармерия - говорится в сообщении.

Как сообщили в Командовании Вооруженных сил Польши, эти действия направлены на проверку зафиксированного радиолокационного сигнала и сообщений местных жителей, а также на установление природы вероятного объекта — либо на подтверждение того, что зафиксированный сигнал мог быть следствием метеорологических явлений или аномалий.

На данном этапе факт нарушения воздушного пространства Польши не подтвержден - отмечается в сообщении.

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