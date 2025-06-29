Польща привела авіацію та сили ППО у бойову готовність через російську атаку на Україну
Київ • УНН
Польські військові літаки та ППО були підняті в ніч на 29 червня у відповідь на російські удари по Україні. Оперативне командування ЗС Польщі моніторить ситуацію, залишаючи сили та засоби в повній готовності.
У зв'язку з нападом російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, авіація Польщі та союзних держав в ніч на неділю, 29 червня, піднімала в повітря військові літаки. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.
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Зазначається, що "було задіяно всі наявні сили та засоби" - зокрема, у повітря було піднято чергові пари винищувачів.
Ба більше, польська сторона привела до найвищого ступеня бойової готовності наземні засоби ППО та радіолокаційної розвідки
Вказується, що вжиті заходи були спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою.
"Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали у відомстві.
Нагадаємо
В ніч на неділю, 29 червня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Повітряних силах (ПС) повідомили про запуск крилатих ракет у напрямку Кременчука, Крім того, у ПС попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
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