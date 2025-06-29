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Польща привела авіацію та сили ППО у бойову готовність через російську атаку на Україну

Київ • УНН

 • 1576 перегляди

Польські військові літаки та ППО були підняті в ніч на 29 червня у відповідь на російські удари по Україні. Оперативне командування ЗС Польщі моніторить ситуацію, залишаючи сили та засоби в повній готовності.

Польща привела авіацію та сили ППО у бойову готовність через російську атаку на Україну

У зв'язку з нападом російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, авіація Польщі та союзних держав в ніч на неділю, 29 червня, піднімала в повітря військові літаки. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Деталі

Зазначається, що "було задіяно всі наявні сили та засоби" - зокрема, у повітря було піднято чергові пари винищувачів.

Ба більше, польська сторона привела до найвищого ступеня бойової готовності наземні засоби ППО та радіолокаційної розвідки

йдеться у повідомленні.

Вказується, що вжиті заходи були спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою.

"Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали у відомстві.

Нагадаємо

В ніч на неділю, 29 червня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Повітряних силах (ПС) повідомили про запуск крилатих ракет у напрямку Кременчука, Крім того, у ПС попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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