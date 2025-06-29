Польша привела авиацию и силы ПВО в боевую готовность из-за российской атаки на Украину

В связи с нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, авиация Польши и союзных государств в ночь на воскресенье, 29 июня, поднимала в воздух военные самолеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Детали

Отмечается, что "были задействованы все имеющиеся силы и средства" - в частности, в воздух были подняты дежурные пары истребителей.

Более того, польская сторона привела в высшую степень боевой готовности наземные средства ПВО и радиолокационной разведки говорится в сообщении.

Указывается, что принятые меры были направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой.

"Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в ведомстве.

Напомним

В ночь на воскресенье, 29 июня, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, в Воздушных силах (ВС) сообщили о запуске крылатых ракет в направлении Кременчуга, Кроме того, в ВС предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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