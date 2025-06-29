По всій Україні повітряна тривога, в Запоріжжі вже пролунали вибухи
Київ • УНН
По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про запуск крилатих ракет на Кременчук, зліт МіГ-31К та вибухи в Запорізькій області.
По всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє УНН.
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Зокрема, у Повітряних силах (ПС) повідомили про запуск крилатих ракет у напрямку Кременчука, Крім того, у ПС попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Швидкісна ціль на Кременчук!
Тим часом
керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про вибухи в регіоні.
До відбою залишайтеся у безпечних місцях
Між тим моніторингові ресурси повідомляють про загрозу пуску ракет Х-47 "Кинджaл" та пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.
Нагадаємо
Напередодні ввечері Сили оборони України збили ударний ворожий дрон над Харковом.
Також напередодні окупанти атакували Дніпро. Повітряну ціль у напрямку міста запустили з тимчасово окупованої території Запорізької області.
Сирський: ЗСУ потрібно підсилення та правильні управлінські рішення28.06.25, 21:12 • 3952 перегляди