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По всій Україні повітряна тривога, в Запоріжжі вже пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 2454 перегляди

По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про запуск крилатих ракет на Кременчук, зліт МіГ-31К та вибухи в Запорізькій області.

По всій Україні повітряна тривога, в Запоріжжі вже пролунали вибухи

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, у Повітряних силах (ПС) повідомили про запуск крилатих ракет у напрямку Кременчука, Крім того, у ПС попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Швидкісна ціль на Кременчук!

- написали у ПС.

Тим часом

керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про вибухи в регіоні.

До відбою залишайтеся у безпечних місцях

- закликав Федоров.

Між тим моніторингові ресурси повідомляють про загрозу пуску ракет Х-47 "Кинджaл" та пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо

Напередодні ввечері Сили оборони України збили ударний ворожий дрон над Харковом.

Також напередодні окупанти атакували Дніпро. Повітряну ціль у напрямку міста запустили з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Сирський: ЗСУ потрібно підсилення та правильні управлінські рішення28.06.25, 21:12 • 3952 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Калібр (ракета)
Збройні сили України
Х-47М2 «Кинджал»
Чорне море
МіГ-31
Україна
Кременчук
Tesla
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