По всій Україні повітряна тривога, в Запоріжжі вже пролунали вибухи

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє УНН.

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Зокрема, у Повітряних силах (ПС) повідомили про запуск крилатих ракет у напрямку Кременчука, Крім того, у ПС попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Швидкісна ціль на Кременчук! - написали у ПС.

Тим часом

керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про вибухи в регіоні.

До відбою залишайтеся у безпечних місцях - закликав Федоров.

Між тим моніторингові ресурси повідомляють про загрозу пуску ракет Х-47 "Кинджaл" та пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо

Напередодні ввечері Сили оборони України збили ударний ворожий дрон над Харковом.

Також напередодні окупанти атакували Дніпро. Повітряну ціль у напрямку міста запустили з тимчасово окупованої території Запорізької області.

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