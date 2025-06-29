По всей Украине воздушная тревога, в Запорожье уже прозвучали взрывы
Киев • УНН
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщают о запуске крылатых ракет на Кременчуг, взлете МиГ-31К и взрывах в Запорожской области.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает УНН.
Детали
В частности, в Воздушных силах (ВС) сообщили о запуске крылатых ракет в направлении Кременчуга. Кроме того, в ВС предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Скоростная цель на Кременчуг!
Тем временем
руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в регионе.
До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Между тем мониторинговые ресурсы сообщают об угрозе пуска ракет Х-47 "Кинжал" и пусках "Калибров" из акватории Черного моря.
Напомним
Накануне вечером Силы обороны Украины сбили ударный вражеский дрон над Харьковом.
Также накануне оккупанты атаковали Днепр. Воздушную цель в направлении города запустили с временно оккупированной территории Запорожской области.
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