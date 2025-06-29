По всей Украине воздушная тревога, в Запорожье уже прозвучали взрывы

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает УНН.

Детали

В частности, в Воздушных силах (ВС) сообщили о запуске крылатых ракет в направлении Кременчуга. Кроме того, в ВС предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Скоростная цель на Кременчуг! - написали в ВС.

Тем временем

руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в регионе.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах - призвал Федоров.

Между тем мониторинговые ресурсы сообщают об угрозе пуска ракет Х-47 "Кинжал" и пусках "Калибров" из акватории Черного моря.

Напомним

Накануне вечером Силы обороны Украины сбили ударный вражеский дрон над Харьковом.

Также накануне оккупанты атаковали Днепр. Воздушную цель в направлении города запустили с временно оккупированной территории Запорожской области.

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