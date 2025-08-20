Вибух у полі на сході Польщі: президента Навроцького поінформували про інцидент на тлі версії про дрон
Київ • УНН
На сході Польщі стався вибух у полі, можливо, спричинений безпілотником. Президент Польщі Кшиштоф Навроцький та керівництво силових структур контролюють ситуацію.
У Луківському повіті зафіксовано інцидент, який може бути пов’язаний із безпілотником. Ситуацію взяв під контроль президент Польщі Кшиштоф Навроцький та керівництво силових структур країни.
Про це в соцмережі Х повідомляє Бюро національної безпеки Республіки Польща, пише УНН.
Деталі
У місті Осіни Луківського повіту на сході Польщі стався вибух у полі, який міг бути спричинений падінням або детонацією безпілотника. Про інцидент оперативно поінформували президента Республіки Польща Кшиштофа Навроцького.
Керівник Бюро національної безпеки Януш Ценкевич обговорив ситуацію з віцепрем’єр-міністром і міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем. До з’ясування обставин залучені урядові структури, а керівництво БНБ підтримує постійний контакт з Об’єднаним оперативним командуванням Збройних сил Польщі.Наразі триває перевірка деталей інциденту та джерела вибуху.
Польська влада наголошує, що подібні випадки потребують особливої уваги на тлі зростаючих ризиків для безпеки держави.
Нагадаємо
У польських Осінах стався нічний вибух, знайдено уламки невідомого об'єкта. Міністр оборони Польщі розглядає три версії: російський дрон, контрабандний безпілотник або саботаж.
Пізніше стало відомо, що невідомий об'єкт, що впав і вибухнув у Польщі, виявився військовим безпілотником без бойової частини. Ймовірно, це була приманка, призначена для відволікання систем протиповітряної оборони.